والد أوباميانج يُثير الجدل بشأن مستقبل نجله

وكالات / سما /

دعا والد مهاجم آرسنال، بيير إيميريك أوباميانج، ابنه لاتخاذ القرار المناسب بشأن مستقبله، بعد انتشار أنباء عن رغبة عدة أندية في الحصول على خدماته.

ويتمتع المهاجم الجابوني باهتمام متزايد من عمالقة أوروبا، حيث ينتهي عقده بنهاية الموسم المقبل، وقد يضطر النادي اللندني لبيعه من أجل تفادي رحيله مجاناً في 2021.

وبحسب صحيفة “سبورت” الإسبانية، فقد نشر بيير فرانسوا والد أوباميانج صورةً له مع نجله، وهو يوقع عقده الأول مع آرسنال، وعلق عليها بالقول: “أنت تعرف ما يجب عليك فعله”.

وأشارت الصحيفة، إلى أن هذه الرسالة تفضح نوايا عائلة بيير إيمريك أوباميانج بشأن مستقبل ومصير المهاجم الجابوني، حيث من المؤكد أنها تريد بقاء ابنها في آرسنال.

وتنتشر تكهنات حول وجود مشاكل في مفاوضات تمديد عقد أوباميانج، لكن مدرب آرسنال، ميكل أرتيتا أكد أنه سيفعل ما بوسعه من أجل الاحتفاظ بهداف الدوري الإنجليزي خلال الموسم المنصرم.

وانضم أوباميانج إلى آرسنال قادماً من صفوف بوروسيا دورتموند في يناير 2018، وسجل له حتى الآن 61 هدفاً خلال 97 مباراة بجميع المسابقات.