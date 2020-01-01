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اغلاق 32 محلا وايقاف 60 شخصا خالفوا حالة الطوارئ برام الله

الإثنين 27 أبريل 2020 12:12 م / بتوقيت القدس +2GMT


رام الله / سما /

أغلقت الشرطة اليوم 32 محلا تجاريا وحجزت 42 مركبة وأوقفت 60 شخصا لعدم التزامهم بتقيد الحركة التي تفرضه حالة الطوارئ في فلسطين لكبح جماح انتشار فايروس كورونا.


وذكرت ادارة العلاقات العامة والإعلام بالشرطة، أنه وتماشياً مع حالة الطوارئ في فلسطين للوقاية من انتشار فيروس كوفيد 19 المتجدد (كورونا) وللحفاظ على الصحة والسلامة العامة للمواطنين، أغلقت شرطة محافظة رام الله والبيرة 32 محلا تجاريا لعدم التزامهم بتعليمات الاغلاق التي تفرضها حالة الطوارئ، كما حجزت 42 مركبة وأوقفت 60 شخصا كانوا متواجدين بأماكن عامة دون سبب يدعوهم للتواجد هناك.


وأضافت انه تم التحفظ على الأشخاص تمهيداً لاحالتهم للنيابة العامة لاتخاذ المقتضى القانوني بحقهم اصولا.


واهابت الشرطة بالمواطنين البقاء في منازلهم وعدم الخروج إلا للضرورة القصوى والإلتزام بالتعليمات الصادرة عن جهات الاختصاص من اجل الحفاظ على صحتهم وصحة عائلاتهم.

#الشرطة

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