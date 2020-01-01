صرف دفعة مالية لـ 120 وحدة سكنية آيلة للسقوط بغزة

غزة / سما /

صرح وكيل وزارة الأشغال العامة والإسكان م. ناجي سرحان أنه تم صرف الدفعة المالية الأولى لعدد (120 مستفيد) من مشروع ترميم وإعادة بناء منازل الفقراء الممول من دولة قطر الشقيقة بمبلغ مليون دولار أمريكي .

وشكر وكيل الوزارة م. سرحان دولة قطر وأميرها الشيخ تميم بن حمد على جهودهم الكبيرة ودعمهم للشعب الفلسطيني وثمن دور السفير القطري محمد العمادي رئيس اللجنة القطرية لإعادة اعمار غزة في هذه المشاريع.

وقال سرحان أنه تم اجراء بحث اجتماعي على الوحدات السكنية المرشحة ضمن قاعدة البيانات التي تشمل 45 ألف أسرة فقيرة، وتم اختيار المرشحين لهذه الوحدات السكنية حسب الأولويات والبرامج.