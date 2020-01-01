سلفيت: جيش الاحتلال يوزع 22 إخطارًا بالهدم ووقف البناء في قراوة بني حسان

سلفيت / سما /

سلمت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، يوم الإثنين، 22 اخطاراً لوقف بناء عدد من منازل والمنشآت في قراوة بني حسان غرب سلفيت.

وقال الدكتور تامر ريان رئيس بلدية قراوة بني حسان في تصريح صحفي، أن قوات الاحتلال، اقتحمت منطقة الراس شمال شرق البلدة، وألصقت 22 اخطاراً لوقف البناء على أبواب وجدران هذه المنازل والمنشآت، التي شارف عدد كبير منها على الانتهاء، بحجة أنها تقع في مناطق "C".

وأضاف ريان "أن الاخطارات شملت 12 منزلا، 10 منها قيد الانشاء، ومنزلين يسكن بها أصحابها، وكذلك 3 غرف زراعية، و3 عرائش زينكو، و3 آبار للمياه، وسور أحد المنازل.