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شرطة غزة تفرج عن 143 موقوفًا من الغارمين بمناسبة رمضان

الإثنين 27 أبريل 2020 11:17 ص / بتوقيت القدس +2GMT
شرطة غزة تفرج عن 143 موقوفًا من الغارمين بمناسبة رمضان


غزة / سما /

أفرجت شرطة محافظة غزة، أمس الأحد، عن 143 موقوفاً، بعد سداد المبالغ المالية المستحقة عليهم من قبل مؤسسة "إنتربال" الخيرية.

وتم الإفراج عن النزلاء الغارمين بمناسبة شهر رمضان المبارك، وبحضور لجنة مشتركة من كل من: وزارة الداخلية والأمن الوطني، والمجلس الأعلى للقضاء، وزارة التنمية الاجتماعية، وممثلين من مؤسسة "إنتربال".

وقال العقيد جمال رجب مفتش النظارات بالشرطة،  إن الشرطة دأبت - خلال المناسبات كشهر رمضان والأعياد - على الإفراج عن أعداد من الموقوفين على ذم مالية، بالتعاون مع مؤسسات خيرية وجمعيات.

ولفت رجب إلى أن ذلك يأتي تخفيفاً عن النزلاء الغارمين، الذين تقطعت بهم السبل في سداد ديونهم والمستحقات المالية لصالح الغير، حيث يتم سدادها عنهم من قبل فاعلي الخير.

وتُقدر قيمة المبالغ المالية المسددة عن الموقوفين بأكثر من 70 ألف شيقل.

#شرطة #غزة #افراج #سجناء

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