إسرائيل تغلق المقابر العسكرية لمنع تفشى الكورونا

القدس المحتلة / سما /

أفادت وسائل الإعلام العبرية، أن الحكومة الإسرائيلية، قررت اغلاق المقابر العسكرية بالبلاد، خلال مراسيم احياء ذكرى "قتلى الجيش الإسرائيلي"، وذلك لمنع تفشي فايروس الكورونا.

وذكرت القناة الـ12 العبرية، صباح اليوم الاثنين، أن الحكومة قررت اغلاق المقابر العسكرية، منذ الساعة الرابعة مساءا، والبدء بطقوس رمزية لإحياء ذكرى الجنود القتلى، بدون حضور عائلاتهم.

وأضافت القناة، أنه في تمام الساعة 08:00 مساءا، سيتم سماع الصفارات لمدة دقيقة واحدة، إيذانا ببدء طقوس احياء ذكرى "قتلى الحروب الإسرائيلية"، التي ستجري عند حائط البراق بالقدس.

وأضافت القناة، أنه سيتم اطلاق الصفارات، بعد غد الأربعاء، لمدة دقيقتين، وذلك خلال مراسيم ما يسمى بيوم الاستقلال، وبعد ذلك ستقوم طائرات سلاح الجو، بعرض خاص فوق المقبرة العسكرية بالقدس.

وأشارت القناة العبرية، الى أن الحكومة منعت عائلات القتلى من زيارة القبور، خلال يوم "ذكرى قتلى الجيش الإسرائيلي"، الذين بلغ عددهم حتى نهاية العام 2019، 23,816 شخصا.