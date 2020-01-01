خيار انتخابات إسرائيلية رابعة مازال قائمًا

القدس المحتلة / سما /

قالت مصادر إسرائيلية، اليوم الاثنين، إن خيار إمكانية إجراء انتخابات رابعة مازال قائمًا رغم الاتفاق الذي جرى بين الليكود وأزرق- أبيض لتشكيل حكومة بالتناوب بين بنيامين نتنياهو وبيني غانتس.

ونقلت صحيفة "يسرائيل هيوم" العبرية عن تلك المصادر قولها، إنه تم تأجيل الموعد النهائي لتشكيل الحكومة الجديدة إلى الأسبوع الثاني من مايو/ أيار المقبل، وأن يتم تشكيل الحكومة في حدود تاريخ الثالث عشر من الشهر المقبل.

وحذرت تلك المصادر من أن هناك صعوبات قد تواجه تشكيل الحكومة، لدرجة أن هذه الخطوة ربما لن تنجح والذهاب لانتخابات رابعة.

وتشير المصادر إلى أن هذه التوقعات بعدم النجاح جاءت نتيجة فشل حزب أزرق - أبيض في عقد اجتماع للجنة التي ستبحث إدخال تغييرات مهمة على القوانين الأساسية التي تم تقديمها بهدف إقرارها بشكل نهائي من أجل تشكيل الحكومة بالتناوب.

ويخشى حزب الليكود من تدخل المحكمة العليا في منع تغيير تلك القوانين وكذلك تدخلها في منع نتنياهو من تولي رئاسة أي حكومة في ظل لوائح الاتهام الموجهة ضده، ما يعني انهيار الاتفاق بالكامل مع حزب أزرق - أبيض.

وسيكون الأربعاء المقبل آخر موعد لمدة الـ 21 يومًا التي يحددها القانون والتي يجب فيها على 61 عضوا في الكنيست نقل التفويض لشخصية لتشكيل الحكومة.