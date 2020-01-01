رام الله / سما /

قرصنة الاحتلال لمبلغ 450 مليون شيقل من عائدات الضرائب الفلسطينية لصالح المستوطنين تتصدّر عناوين الصحف الفلسطينية الثلاث (الحياة الجديدة، الأيام، القدس)، الصادرة صباح اليوم الاثنين.

وركّزت الصحف على تسليم جثمان الشهيد نور البرغوثي وتشييع جثمانه اليوم في قرية عابود شمال غرب رام الله، وتوزيع الإحتلال لإخطارات بالهدم ووقف البناء في قراوة بني حسان غرب سلفيت.

وفيما يلي أبرز العناوين:

"الحياة الجديدة":

- عابود تشيّع اليوم جثمان الشهيد نور البرغوثي.. والاحتلال يوزّع 22 اخطارا بالهدم ووقف البناء في قراوة بني حسان

- سرقة.. الاحتلال يحجز 450 مليون شيقل من عائدات الضرائب الفلسطينية لصالح المستوطنين

- نتنياهو يجدد مطامعه بضم غور الأردن والمستوطنات في الضفة الغربية

- "الهيئة المستقلة" تدين احتجاز "أجهزة حماس" طاقم تلفزيون فلسطين في غزة

- موظفو البنك العربي في فلسطين يتبرعون لصندوق "وقفة عز" بـ 200 ألف دينار

- كيلة: لا إصابات جديدة بـ "كورونا" خلال الـ24 ساعة الماضية

- وأصبح للمخيم تكية..!

- المساعدات الصينية تعزّز قدرة القطاع الصحي الفلسطيني بمواجهة "كوفيد- 19"

- الجالية الفلسطينية في تشيلي تقدم دعما ماليا بـ500 ألف دولار للقطاع الصحي

- خشية فلسطينية من انتشار "كورونا" بين الأسرى في سجون الاحتلال

- دول تخفف إجراءات الإغلاق.. و"مجموعة الـ20" تدشن مبادرة دولية لتسريع الوصول للأدوات اللازمة لمكافحة كورونا

- الأمناء العامون للاتحادات والنقابات الشعبية يؤكدون ضرورة وسرعة التصدي لسياسات حكومة الاحتلال الجديدة

- "كورونا" يؤجل بيت لحم عاصمة الثقافة العربية.. والفعاليات تتواصل الكترونيا

- آلاف الإسرائيليين يتظاهرون ضد حكومة الوحدة

"الأيام":

- يوم جديد بلا إصابات جديدة بـ "كورونا" في فلسطين ووزيرة الصحة تشدد على ارتداء الكمامات

- وفاة أحد أبناء الجالية الفلسطينية في أميركا

- سلطات الاحتلال تسلّم جثمان الشهيد نور البرغوثي والتشييع اليوم

- سلطات الاحتلال تعلن آلية عمل معابر الضفة وغزة خلال الأيام المقبلة

- 22 إخطارا بالهدم ووقف البناء فـي بـلـدة قـراوة بـنـي حـسـان

- نتنياهـو: سيتـم احترام وعد ترمب بتنفيذ مخطط "الضم" خلال أشهـر

- قـوة إسرائيلية خاصة تختطف مـواطـنـا قـرب مـخـيـم قـلـنـديـا

- مـحـكـمـة إسـرائـيـلـيـة تـقـرّر حـجـز450 مليون شيكل من أموال السلطة

- التفكجي لـ "الأيام": الشارع "الأميركي" الاستيطاني يكرّس الـقـدس الـكبـرى

- غزة: عودة المطاعم ومحال الكوفي شوب للعمل

- موظفو البنك العربي في فلسطين يتبرعون لصنـدوق "وقفـة عـز" بمبلـغ 200 ألـف دينـار

- مراقبون إسرائيليون: وجود عواقب خطيرة لمخطط الضم قد يمنع نتنياهو من تنفيذه

- إسرائيل: حالتا وفاة و145 إصابة جديدة بـ"كورونا"

- مع قرب انتهاء ثاني أشهر الطوارئ: تعليقات وأسئلة حول ما تمّ، وما ينبغي فعله مستقبلا

- هجمات سيبرانية تستهدف منشآت المياه والصرف الصحي الإسرائيلية

- عدد سكان إسرائيل 9.19 مليون نسمة بينهم 74% يهود

- الأردن: تـمـديـد تـعـطيـل الـوزارات والمؤسسات حتى نهاية رمضان

- "كورونا" في العالم: الوفيات تتخطى الـ206 آلاف والإصابات تقترب من 3 ملايين

- حاكم نيويورك: إمكان استئناف جزئي للعمل بعد 15 أيار

- الصين: مستشفيات بؤرة "كورونا" خالية من المصابين بالفيروس

"القدس":

- الاحتلال يسلم 22 إخطارا بالهدم ووقف البناء في قراوة بني حسان

- استهداف المصلين على أبواب الأقصى وتحرير مخالفات لهم

- الرئيس يتلقى برقية تهنئة من العاهل المغربي

- أمر قضائي إسرائيلي بتجميد 450 مليون شيكل من أموال السلطة

- لا إصابات جديدة بفيروس كورونا في فلسطين

- عودة شبه طبيعية للحياة في نابلس خلال شهر رمضان بالرغم من "كورونا"

- "الصحة العالمية" منزعجة بسبب الاستهتار بإجراءات الوقاية من كورونا

- "الحملة الوطنية" تدعو الجامعات لتأجيل دفع الأقساط

- أكثر من 206 آلاف وفاة بـ "كوفيد-19" والإصابات تقترب من الـ 3 ملايين حول العالم

- نتنياهو: سيتم احترام وعد ترمب بضم الغور والمستوطنات خلال أشهر

- 201 حالة وفاة و15443 إصابة بكورونا في إسرائيل

- آلاف الإسرائيليين يتظاهرون رفضا لحكومة "الوحدة"

- العليا الإسرائيلية تشترط سن قانون يتيح للمخابرات مواصلة تعقب المواطنين

- حزب العمل يصوت لصالح الانضمام للحكومة الإسرائيلية

- أطفال قرى النقب عرضة لنهش الكلاب بسبب السياسات الإسرائيلية

- الصندوق العربي للإنماء بالكويت يقدم منحة للجمعية المسيحية بالقدس

- "أوتشا" يدعو إلى دعم خطة الاستجابة لمواجهة "كورونا" وآثاره في الأراضي الفلسطينية المحتلة

- الجالية الفلسطينية في تشيلي تقدم دعما ماليا بـ500 ألف دولار للقطاع الصحي

- موظفو البنك العربي في فلسطين يتبرعون لصندوق "وقفة عز" بمبلغ 200 ألف دينار

- ولايات أميركية تخفف إجراءات الإغلاق