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تصوير جوّي غير مسبوق لقطاع غزة بتقنية 360 (شاهد)

الإثنين 27 أبريل 2020 08:36 ص / بتوقيت القدس +2GMT
تصوير جوّي غير مسبوق لقطاع غزة بتقنية 360 (شاهد)


غزة / سما /

تمكن مصور فلسطيني في غزة، من تمكين أبناء القطاع رؤية مدينتهم بتقنية 360 من الجو.

ونشرت قناة "الميادين" مقابلة مع المصور عبد الله الحاج، وهو يشرح كيف تمكن من تجاوز المصاعب، وتمكين أهالي القطاع من رؤية مختلفة وغير مسبوقة.

وقال الحاج: "الفكرة إني أنا أطلع الناس فوق، ويشوفوا الجمال من فوق، لأنه أهالي قطاع غزة محرومين يشوفوا هذي الصورة الجوية".

ويطمح الحاج أن يجعل من هذا التصوير دليلا سياحيا لقطاع غزة، التي يواجه من يرغب بالدخول والخروج منها صعوبة بالغة.

ويقطن في قطاع غزة أكثر من 2 مليون نسمة، في مساحة لا تتجاوز 360 كم مربعا.

#غزة #تصوير #الميادين

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