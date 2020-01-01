  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

الديمقراطية تدين إجراءات "جامعة الأزهر" في ظل جائحة كورونا

الإثنين 27 أبريل 2020 08:24 ص / بتوقيت القدس +2GMT
الديمقراطية تدين إجراءات "جامعة الأزهر" في ظل جائحة كورونا


غزة / سما /

 أدانت كتلة الوحدة الطلابية الإطار الطلابي للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين، فجر اليوم الاثنين، الإجراءات التي قامت بها إدارة جامعة الأزهر، والتي تتمثل بسحب التسجيل المبكر وكذلك تهديد الطلبة بسحب الفصل الحالي.

وأشارت الكتلة في بيان لها، إلى أن رسائل وصلت الطلبة بتسديد رسوم ٩ ساعات دراسية، معتبرةً ذلك محاولة للضغط على الطلاب في ظل هذه الظروف الاقتصادية العصيبة المصاحبة لانتشار فيروس كورونا والتي أدت إلى تعطيل عجلة الاقتصاد وايقاف العمال عن العمل في قطاع غزة.

وطالبت الكتلة في ظل هذه الظروف العصيبة التي يتكاتف كل العالم من أجل توفير مقومات الحياة الطبيعية للإنسان عبر المساعدات والتكافل الاجتماعي أن تتراجع جامعة الازهر عن زيادة الأعباء على الطلاب، متهمةً إياها بتجاهل الظروف الحالية التي أثرت بشكل مباشر على كل مناحي الحياة.

وقالت إنها تنظر باستغراب إلى هذه القرارات المجحفة بحق الطلاب، مطالبةً مجلس الأمناء بالنظر إلى هذا التجاوز الذي يستهدف البنية الاجتماعية ويمس الدور الوطني للجامعة.

وأكدت كتلة الوحدة بأنها لن تقف مكتوفة الأيدي أمام مثل هذه القرارات وستقوم بكل ما هو لازم من أجل الدفاع عن حقوق الطلاب.جام

#جامعة الأزهر #فيروس كورونا #الديمقراطية

الأكثر قراءة اليوم

عوض يحذر من الوصول لمرحلة منع تحرك المواطنين بغزة

صور: دولفين نافق يظهر على سواحل خانيونس

بعد اشاعة وفاته:كيم جونغ أون يشكر عمالا وموظفين بمدينة ساميزيون

بعد مبادرة السنوار.. ارتفاع تأييد الشارع الإسرائيلي لمساعدة غزة

تحليلات إسرائيلية: مخطط ضم الضفة الغربية له عواقب قد تمنع نتنياهو من تنفيذه

أسعار الدجاج في غزة اليوم الاحد

"خطأ فادح" يثير الغضب في مسلسل عادل إمام "فلانتينو"

الأخبار الرئيسية

دراسة إسرائيلية ترصد "التوجهات البراغماتية" لحماس في الآونة الاخيرة

"سانا" : غارة إسرائيلية في منطقة دمشق

نتنياهو: سيتم احترام وعد ترامب بـ"ضم غور الأردن والمستوطنات بالضفة الغربية" خلال أشهر

مصدر حكومي: صرف رواتب موظفي السلطة في الضفة وقطاع غزة بنسبة 60%

مطكعم

قرار باعادة فتح مطاعم قطاع غزة وتفعيل العمل فيها كالمعتاد..