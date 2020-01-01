الديمقراطية تدين إجراءات "جامعة الأزهر" في ظل جائحة كورونا

غزة / سما /

أدانت كتلة الوحدة الطلابية الإطار الطلابي للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين، فجر اليوم الاثنين، الإجراءات التي قامت بها إدارة جامعة الأزهر، والتي تتمثل بسحب التسجيل المبكر وكذلك تهديد الطلبة بسحب الفصل الحالي.

وأشارت الكتلة في بيان لها، إلى أن رسائل وصلت الطلبة بتسديد رسوم ٩ ساعات دراسية، معتبرةً ذلك محاولة للضغط على الطلاب في ظل هذه الظروف الاقتصادية العصيبة المصاحبة لانتشار فيروس كورونا والتي أدت إلى تعطيل عجلة الاقتصاد وايقاف العمال عن العمل في قطاع غزة.

وطالبت الكتلة في ظل هذه الظروف العصيبة التي يتكاتف كل العالم من أجل توفير مقومات الحياة الطبيعية للإنسان عبر المساعدات والتكافل الاجتماعي أن تتراجع جامعة الازهر عن زيادة الأعباء على الطلاب، متهمةً إياها بتجاهل الظروف الحالية التي أثرت بشكل مباشر على كل مناحي الحياة.

وقالت إنها تنظر باستغراب إلى هذه القرارات المجحفة بحق الطلاب، مطالبةً مجلس الأمناء بالنظر إلى هذا التجاوز الذي يستهدف البنية الاجتماعية ويمس الدور الوطني للجامعة.

وأكدت كتلة الوحدة بأنها لن تقف مكتوفة الأيدي أمام مثل هذه القرارات وستقوم بكل ما هو لازم من أجل الدفاع عن حقوق الطلاب.جام