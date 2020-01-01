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مسلسل سعودي على mbc .. يهاجم الفلسطينيين بشدة ويدعو للتطبيع مع اسرائيل

الإثنين 27 أبريل 2020 08:22 ص / بتوقيت القدس +2GMT
مسلسل سعودي على mbc .. يهاجم الفلسطينيين بشدة ويدعو للتطبيع مع اسرائيل


رام الله / سما

نشرت قناة "إم بي سي" السعودية، مشهدا من مسلسل رمضاني، يدعو بشكل صريح إلى التطبيع مع الاحتلال، ويهاجم الفلسطينيين وقضيتهم.

وفي مسلسل "مخرج7"، ظهر الممثلان ناصر القصبي، وراشد الشمراني، وهما يروجان بشكل واضح للتطبيع.

إذ قال الشمراني إنه ينوي توسيع أعماله التجارية والتعاون مع إسرائيليين، ليرد القصبي بأن الإسرائيليين أعداء.

وعلق الشمراني بعبارات تطبيعية، رددتها منذ مدة الحسابات السعودية الموالية للحكومة، التي تعرف بـ"الذباب الإلكتروني".

وقال: "العدو الحقيقي هو اللي يسبك وينكر تضحياتك ووقفتك معه ويسبك ليل نهار أكثر من الإسرائيليين".

وأضاف: "قصدي دخلنا حروب علشان فلسطين، قطعنا النفط علشان فلسطين، ويوم صارت سلطة ندفع رواتب نحن أحق بها، وهم ما يصدقون فرصة يهاجمون السعودية".

وأثار هذا المشهد سخطا واسعا في مواقع التواصل الاجتماعي، إذ أكد ناشطون أن عرضه يأتي في سياق محاولة سلخ المجتمع السعودي والخليجي بشكل عام عن القضية الفلسطينية.

وأبدى ناشطون رفضهم لبث مثل هذه المشاهد التي تصوّر الاحتلال الإسرائيلي بأنه دولة سلام، يمكن إقامة علاقات معها.

#فلسطين #السعودية #مسلسل #اسرائيل

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