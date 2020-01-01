كورونا عالميا : نحو 207 آلاف وفاة والإصابات تقترب من 3 مليون حالة

وكالات

بينت أحدث الإحصاءات العالمية المعلنة حول جائحة كورونا المستجد- " كوفيد19"، حتى مساء الأحد، أن الفيروس أودى بحياة 206,342 شخصاً في دول العالم، فيما اقتربت حصيلة أعداد المصابين المعلن عنهم من 3 مليون شخص، تعافى منهم اكثر من 875 ألف مريض.

وعلى صعيد الدول العربية فقد أعلنت 16 دولة, الأحد، عن وفاة 37 شخصاً متأثرين بإصابتهم بالفيروس، وعن اكتشاف 3,681 إصابة جديدة مؤكدة، وذلك بتراجع طفيف عن حصيلة وفيات واصابات السبت التي كانت 41 وفاة، و 3,707 إصابات جديدة في 16 دولة.

وتواصل جائحة كورونا تفشيها في 210 دولة وإقليم ومنطقة حول العالم، حيث تم الأحد اكتشاف اكثر من 67 ألف إصابة جديدة، وأوقعت خلال ال24 ساعة الأخيرة 3,505 وفيات حتى الآن، فيما لا تزال الولايات المتحدة الأمريكية تسجل الجزء الاكبر منهم، حيث أعلنت الأحد حتى اللحظة عن 1,077 حالة وفاة، ليرتفع بذلك عدد الوفيات لديها الى 55,333 شخصاً، محافظة بذلك على تصدرها جميع دول العالم من حيث عدد الوفيات، وكذلك بعدد الاصابات التي تقترب من المليون اصابة حيث بلغت حصيلتها حتى اللحظة اكثر من 983 ألف شخص، منهم 22,647 إصابة جديدة حتى الأن. والأرقام القادمة من مرأيكا مرشحة للزيادة في اي لحظة لعامل فرق الوقت بينها والشرق الأوسط.

كما ولا تزال إيطاليا تحافظ على مركزها الثاني عالمياً من حيث عدد الوفيات بإجمالي 26,644، منهم 260 الأحد، فيما بلغت حصيلة الإصابات لديها 197,675 إصابة، منهم 2,324 حالة اكتشفت الأحد.

وتحافظ اسبانيا على مركزها الثالث مسجلة حصيلة وفيات بلغت 23,190 شخصاً منهم 288، وبلغ مجموع عدد المصابين لديها 226,692 شخصاً، منهم 2,870 الأحد.

يليها فرنسا التي تواصل استقرارها في المركز الرابع بحصيلة 22,856 وفاة، منهم 242 اليوم، و 162,100 إصابة، منهم 612 الأحد، لتستقر بعدها بريطانيا في المركز الخامس بحصيلة وفيات بلغت 20,732 ، منهم 413 الأحد، و حصيلة اصابات تبلغ 152,840 شخصاً، منهم 4,463 في آخر 24 ساعة.

وتأتي بلجيكا مستقرة في المركز السادس مسجلة حصيلة وفيات بلغت 7,093 حالة منهم 177 الأحد، و 46,134 إصابة، منهم 809 آخر 24 ساعة.

يليها ألمانيا التي تحتل المركز السابع عالمياً بإجمالي وفيات بلغ 5,913 شخصاً، منهم 36 الأحد، وحصيلة 157,177 إصابة، منهم 664 اخر 24 ساعة.

وتأتي إيران التي اصبحت تستقر في المركز الثامن بحصيلة 5,710 وفاة، منهم 60 الأحد، فيما بلغت حصيلة الاصابات لديها 90,481 إصابة، منهم 1,153 آخر 24 ساعة.

ولا تزال الصين مركز بداية تفشي الجائحة عالمياً، تستقر في المركز التاسع مسجلة وفاة 4,632 شخصاً، دون أن تسجل الصين منذ ايام أي حالة وفاة، فيما سجلت الأحد 11 إصابة جديدة فقط، من مجموع 82,827 إصابة في البلاد.

وفي المركز العاشر لا تزال هولندا تحافظ على ترتيبها العالمي، بحصيلة 4,475 وفاة، منهم 66 الأحد، و 37,845 إصابة، منهم 655 آخر 24 ساعة.

وفي الشرق الاوسط، لا تزال تركيا في المركز ال12 عالمياً، مسجلة حصيلة وفيات بلغت 2,805 أشخاص، منهم 99 الأحد، و110,130 إصابة، منهم 2,357 آخر 24 ساعة.

37 وفاة و 3,681 إصابة جديدة في 16 دولة عربية

وعلى صعيد الدول العربية أوضحت الإحصاءات أن 9 دول عربية أعلنت الأحد، عن وفيات جديدة بفيروس "كورونا"، هي: مصر، الجزائر، الإمارات، الصومال، السودان، السعودية، المغرب، الكويت، العراق، فيما سجلت 7 دول عربية أخرى إصابات جديدة مؤكدة.

فقد سجلت مصر الأحد وفاة 10 أشخاص، من مجموع 317 وفاة حتى الآن، وعن تسجيل 215 إصابة جديدة ليصل بذلك عدد المصابين إلى 4,534 حالة.

كما وسجلت الجزائر 6 حالات وفاة ليرتفع بذلك مجموع عدد الوفيات فيها إلى 425 شخصاً، كما سجلت 126 إصابة جديدة مؤكدة من مجموع 3,382 حالة حتى الآن.

وسجلت الإمارات 5 حالات وفاة ليرتفع بذلك مجموع عدد الوفيات فيها إلى 76 شخصاً، كما سجلت 536 إصابة جديدة مؤكدة من مجموع 10,349 حالة حتى الآن.

كما وسجلت الصومال 5 حالات وفاة ليرتفع بذلك مجموع عدد الوفيات فيها إلى 23 شخصاً، كما سجلت 46 إصابة جديدة مؤكدة من مجموع 436 حالة حتى الآن.

وسجلت السودان 4 حالات وفاة ليرتفع بذلك مجموع عدد الوفيات فيها إلى 21 شخصاً، كما سجلت 24 إصابة جديدة مؤكدة من مجموع 237 حالة حتى الآن.

وفي السعودية، تم تسجيل 3 حالات وفاة، من مجموع 139 وفاة في المملكة حتى الآن، وعن تسجيل 1,223 إصابة جديدة، ليرتفع بذلك عدد المصابين إلى 17,522 شخصا، وتشهد السعودية منذ الجمعة الماضية، تسجيل أعداد مصابين تتخطى حاجز الألف كل 24 ساعة.

كما سجلت الكويت 4 حالات وفاة، ليرتفع بذلك مجموع عدد الوفيات فيها إلى 19 شخصاً، كما سجلت 278 إصابة جديدة مؤكدة من مجموع 2,892 حالة حتى الآن.

وسجلت المغرب وفاة شخصين إثنين، ليرتفع بذلك مجموع عدد الوفيات فيها إلى 161 شخصاً، كما سجلت 168 إصابة جديدة مؤكدة من مجموع 4,065 حالة حتى الآن.

وسجلت كل من الكويت، والعراق، حالة وفاة واحدة في كل بلد، لترتفع بذلك حصيلة الوفيات في الكويت الى 20، والعراق إلى 87 وفاة.

كما سجلت الكويت 183 إصابة جديدة من مجموع 3,075 حالة، فيما سجلت العراق 57 اصابة جديدة من مجموع 1,820 إصابة مؤكدة في البلاد حتى الآن.

وعلى صعيد الدول العربية التي لم تشهد الأحد حالات وفاة، ولكنها سجلت اصابات جديدة على أراضيها، فقد اعلنت قطر، الأحد، عن 929 إصابة جديدة من مجموع 10,287 إصابة في البلاد حتى الآن، كما سجلت 10 حالات وفاة منذ اكتشاف الفيروس حتى اليوم.

وسجلت سلطنة عمان 93 إصابة جديدة، من مجموع 1,998 إصابة، توفي منهم 10 أشخاص حتى الآن.

وفي البحرين تم تسجيل 59 إصابة جديدة من مجموع 2,647حالة، توفي منهم 8 أشخاص حتى الآن.

وسجلت جيبوتي 15 إصابة جديدة من مجموع 1,023 حالة مسجلة في البلاد، توفي منهم شخصين حتى الآن.

وسجلت لبنان 3 إصابات جديدة من مجموع 707 حالات مسجلة في البلاد، توفي منهم 24 شخصاً حتى الآن.

وكذلك أعلنت الاردن عن اكتشاف 3 إصابات، لترتفع بذلك حصيلة الإصابات في المملكة إلى 447 حالة، توفي منهم 7 أشخاص.

واخيراً سجلت سوريا إصابة شخص واحد من مجموع 43 حالة مسجلة في البلاد، توفي منهم 3 أشخاص حتى الآن.