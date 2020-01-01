الاحتلال يسلم جثمان الشهيد نور البرغوثي

رام الله / سما /

سلمت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم الأحد، جثمان الشهيد الأسير نور البرغوثي إلى ذويه.

وأفاد مراسلنا بأن طواقم جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني استلمت جثمان الشهيد البرغوثي عند حاجز بيت سيرا غرب رام الله، ونقلته إلى مجمع فلسطين الطبي، حيث من المقرر تشييعه غدا الإثنين، في مسقط رأسه بلدة عابود، شمال غرب رام الله.

وأوضحت هيئة شؤون الأسرى والمحررين أنه تم تشريح جثمان الشهيد البرغوثي في معهد الطب العدلي (أبو كبير)، اليوم، بمشاركة الطبيب الفلسطيني أشرف القاضي ومحامي الهيئة.

واستشهد الأسير البرغوثي في الحادي والعشرين من نيسان الجاري، إثر سقوطه في حمام غرفته في قسم 25 بسجن النقب، ليرتفع عدد شهداء الحركة الأسيرة الى 223 شهيدا منذ عام 1967.