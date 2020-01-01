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22 اخطارا بالهدم ووقف البناء في بلدة قراوة بني حسان

الأحد 26 أبريل 2020 09:24 م / بتوقيت القدس +2GMT
22 اخطارا بالهدم ووقف البناء في بلدة قراوة بني حسان


سلفيت /سما/

 أخطرت سلطات الاحتلال الاسرائيلي، اليوم الأحد، 22 منازلا ومنشآت زراعية بالهدم ووقف البناء، في المناطق الشمالية والشرقية لبلدة قراوة بني حسان غرب سلفيت، والمعروفة باسم (الرأس وقطان الطويل وخلة القرن والهباير).

واستنكر محافظ سلفيت عبدالله كميل، الانتهاكات الإسرائيلية المستمرة بحق أبناء المحافظة، مؤكدا أن الاحتلال يستغل الظروف الصعبة التي يعيشها أبناء شعبنا في مواجهة أزمة كورونا، لتنفيذ مخططاته الاستيطانية والتهويدية على حساب مقدرات الاهالي.

وأوضح أنه سيتم التحرك بالوسائل القانونية ومن خلال جهات الاختصاص لصد محاولات الاحتلال التهويدية، داعيا المواطنين للتمسك بأرضهم وممتلكاتهم وعدم الرضوخ لتهديدات الاحتلال. 

#الاحتلال #اخطار هدم #سلفيت

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