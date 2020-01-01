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وفاة أحد أبناء الجالية الفلسطينية في أميركا

الأحد 26 أبريل 2020 09:18 م / بتوقيت القدس +2GMT
وفاة أحد أبناء الجالية الفلسطينية في أميركا


رام الله / سما /

أفادت وزارة الخارجية والمغتربين، مساء اليوم الأحد، بوفاة أحد أبناء الجالية الفلسطينية في الولايات المتحدة الأميركية.

وقالت الخارجية إن الحاج أسعد سعادة (80 عاما) الذي كان يخضع للعلاج بسبب إصابته بفيروس كورونا، في مستشفى بويمنت دير بورن في ولاية متشيغن الأميركية، توفي اليوم الأحد، ما يرفع عدد الوفيات في صفوف الجالية إلى 37، وإصابة 644.

وكانت الخارجية أعلنت في تقرير صدر عنها في وقت لاحق من اليوم الأحد،: وفاة المواطن توفيق هاشم ذياب (60 عاما) في ولاية نيوجيرسي بسبب فيروس كورونا، وتم تسجيل 3 إصابات جديدة بفيروس كورونا منها إصابة ممرضة وهي على رأس عملها في مستشفى بويمنت في ولاية متشيغن.

#الخارجية والمغتربين #امريكا #فيروس كورونا #الجاليات الفلسطينية

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