وفاة أحد أبناء الجالية الفلسطينية في أميركا

رام الله / سما /

أفادت وزارة الخارجية والمغتربين، مساء اليوم الأحد، بوفاة أحد أبناء الجالية الفلسطينية في الولايات المتحدة الأميركية.

وقالت الخارجية إن الحاج أسعد سعادة (80 عاما) الذي كان يخضع للعلاج بسبب إصابته بفيروس كورونا، في مستشفى بويمنت دير بورن في ولاية متشيغن الأميركية، توفي اليوم الأحد، ما يرفع عدد الوفيات في صفوف الجالية إلى 37، وإصابة 644.

وكانت الخارجية أعلنت في تقرير صدر عنها في وقت لاحق من اليوم الأحد،: وفاة المواطن توفيق هاشم ذياب (60 عاما) في ولاية نيوجيرسي بسبب فيروس كورونا، وتم تسجيل 3 إصابات جديدة بفيروس كورونا منها إصابة ممرضة وهي على رأس عملها في مستشفى بويمنت في ولاية متشيغن.