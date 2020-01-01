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حميد يعود جندياً وشرطياً تعرضا للدهس في حادثين منفصلين

الأحد 26 أبريل 2020 08:53 م / بتوقيت القدس +2GMT
حميد يعود جندياً وشرطياً تعرضا للدهس في حادثين منفصلين


بيت لحم / سما /

قام محافظ بيت لحم اللواء كامل حميد بزيارة الجندي الجريح محمد حسين من فراد الأمن الوطني الذي تعرض أمس الأول للدهس من قبل سائق مركبة أثناء أدائه مهامه على أحد الحواجز في مدينة بيت جالا، حيث يتلقى الجندي العلاج في مستشفى جمعية بيت لحم العربية.

كما زار حميد شرطياً تعرض للدهس قبل نحو الأُسبوعين في مدينة بيت لحم عند أحد الحواجز، وقد تلقى العلاج وغادر المستشفى، وعاد إلى عمله، حيث التقاه حميد على أحد الحواجز بالمدينة.

وعبر حميد عن فخره واعتزازه بهذين المجندين وبكافة أفراد الأجهزة الأمنية والشرطية على دورهم الوطني في حماية أمن الوطن والمواطن، خاصة جهودهم الكبيرة في الآونة الأخيرة في مجال مكافحة فيروس كورونا.

وقال حميد: وصل أبناء الأجهزة الأمنية الليل بالنهار، وأبدوا الحرص الكبير على شعبهم ووطنهم بكل تفانٍ وإخلاص، ليأتي شخص هنا وشخص هناك، وكلاهما من الخارجين عن القانون، ليعتديا عليهما، وهذه ليست ظاهرة بل أفعال غريبة عن عاداتنا وتقاليدنا، وهي أفعال منبوذة لدى أبناء شعبنا، وسينال الجناة العقاب.

#محافظ بيت لحم #كامل حميد #شرطي

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