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وفاة الرئيس الأسبق للمجلس المحلي في دير الأسد بفيروس كورونا

الأحد 26 أبريل 2020 08:51 م / بتوقيت القدس +2GMT
وفاة الرئيس الأسبق للمجلس المحلي في دير الأسد بفيروس كورونا


القدس المحتلة / سما /

 توفي أحمد محمد نعمة (90 عامًا)، الرئيس الأسبق لمجلس محلي دير الأسد، بفعل إصابته بفيروس كورونا.

وبحسب موقع قناة 12 العبرية، فإن نعمة تدهورت حالته الصحية في الأيام الأخيرة، جراء إصابته بالفيروس.

وأشار الموقع إلى أن نعمة يعتبر من الشخصيات المعروفة بالقرية وأحد الذين ساهموا في تطويرها منذ سنوات طويلة.

وكانت معطيات حديثة نشرتها وزارة الصحة الإسرائيلية، اليوم الأحد، أظهرت ارتفاعًا حادًا في وتيرة الإصابات بفيروس كورونا في عدد من البلدات الفلسطينية داخل الخط الأخضر.

وتظهر الأرقام إصابة 150 في دير الأسد، و43 في جسر الزرقاء، و29 في دبورية، و19 في حورة، و74 في أم الفحم، و15 في سخنين، و19 في باقة الغربية، و14 في كفر كنا، و52 في رهط، و42 في الطيبة، و24 في عكا، و19 في طمرة، و12 في عرعرة النقب.

#الداخل المحتل #اسرائيل #المجتمع العربي #دير الاسد

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