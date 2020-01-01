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آلاف يحتجون في إسرائيل بسبب تأثير الإغلاق على شركاتهم

الأحد 26 أبريل 2020 08:48 م / بتوقيت القدس +2GMT
آلاف يحتجون في إسرائيل بسبب تأثير الإغلاق على شركاتهم


القدس المحتلة / سما /

 تظاهر آلاف من أرباب الأنشطة والشركات التجارية الصغيرة في أنحاء إسرائيل، اليوم الأحد، احتجاجاً على السياسات الحكومية "غير العادلة" و"الخانقة" التي تستهدف احتواء انتشار فيروس كورونا المستجد.

وشارك مئات الأشخاص في مسيرة بوسط تل أبيب وهم يرتدون قمصانا مطبوع عليها "احتجاج المستقلين" ورفعوا لافتات تعبر عن احتجاجهم.

وكُتب على بعض اللافتات "يعلن اتحاد أصحاب الأعمال الحرة أن هذا النشاط التجاري انهار بسبب الموت والظلم وعدم المساواة".

وارتدى المتظاهرون أقنعة واقية، بينما كانت الشرطة ترقبهم، تأكيداً على مراعاة توجيهات وزارة الصحة. وأصبح ارتداء الأقنعة في الأماكن العامة أمراً إلزاميا في إسرائيل لكل شخص يزيد عمره على سبعة أعوام.

كما انطلقت مظاهرات أخرى في نحو 10 مدن وتجمعات اسرائيلية أخرى، بمشاركة عشرات الأشخاص في كل منها.

يشار إلى أن العديد من الشركات التجارية أغلقت أبوابها في محاولة لإبقاء الأشخاص داخل منازلهم ووقف تفشي فيروس كورونا الذي أصاب أكثر من 15 ألف شخص في إسرائيل.

وأصحاب الشركات التجارية في إسرائيل غير مؤهلين للحصول على إعانات بطالة. ووعدتهم السلطات بالحصول على قروض مخفضة الفائدة ومدعومة من الحكومة، ومنح تدفع لمرة واحدة، لدعمهم في ظل الإغلاق المفروض بسبب فيروس كورونا.

#اسرائيل #احتجاجات #كورونا

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