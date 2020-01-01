غنام تسلم وزيرة الصحة 500 مسحة لفحص فيروس كورونا

رام الله / سما /

سلمت محافظ رام الله والبيرة د.ليلى غنام اليوم الأحد وزيرة الصحة د.مي الكيلة 500 مسحة فحص لفيروس كوفيد 19، بتبرع من أحد رجال الخير، وذلك لمساندة وزراة الصحة على اجراء مزيد من الفحوصات المخبرية للمواطنين المشتبه باصابتهم بالفيروس .

وأكدت د.غنام خلال لقائها بالوزيرة الكيلة على أن تكامل كافة المؤسسات من شأنه أن يفرز نتائج ايجابية لحماية مواطنينا والحفاظ على سلامتهم في ظل حالة الطوارىء المعلنة لمجابهة جائحة كورونا.

وتوجهت المحافظ غنام بالشكر للمتبرع ولكافة القائمين على عملية شراء واحضار المسحات الى في فلسطين، مشيرة الى أننا نعول على وعي شعبنا والتزامه بالتعليمات حتى نسطتيع الخروج من الازمة بأقل الاضرار ، مبينةً أن المحافظة وبالتعاون مع وزارة الصحة تقوم بتوفير كافة احتياجات مراكز العناية الاحترازية في رام الله والبيرة .

بدورها شكرت الوزيرة الكيلة المحافظ غنام على تنسيق الجهود من أجل ايصال المسحات لوزارة الصحة، مشيرة الى أن هذه المسحات ستزيد من قدرة الوزراة على أخذ عينات جديدة حماية لشعبنا وحفاظا على سلامتهم.