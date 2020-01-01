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البرغوثي: الاستيلاء على 450 مليون شيكل من أموال الفلسطينيين قرصنة وبلطجة

الأحد 26 أبريل 2020 08:43 م / بتوقيت القدس +2GMT
البرغوثي: الاستيلاء على 450 مليون شيكل من أموال الفلسطينيين قرصنة وبلطجة


رام الله / سما /

وصف د. مصطفى البرغوثي الأمين العام لحركة المبادرة الوطنية قرار محاكم الاحتلال احتجاز 450 مليون شيكل من أموال الفلسطينيين التي دفعوها ضرائب من عرق جبينهم بأنه قرصنة و بلطجة لصوصية مفضوحة.

وأضاف أن هذا القرار يضاف الى بلطجة احتجاز ملايين سابقة من أموال الفلسطينيين كعقاب على دفع مخصصات الأسرى و عائلات الشهداء.

وقال البرغوثي أن هذه القرارات التي يصممها نتنياهو وبنيت تستهدف كسر الموقف الفلسطيني الرافض لصفقة القرن و لمشاريع الضم والتهويد الإسرائيلية وقد آن أوان التصدي الحازم و الموحد لها وللاحتلال العنصري الذي لا يقيم وزنا لأي اتفاقات أو قوانين دولية.

#مصطفى البرغوثي #اموال المقاصة #السلطة الفلسطينية #اسرائيل

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