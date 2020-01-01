مخاوف إسرائيلية من تداعيات إطلاق القمر الصناعي الإيراني

القدس المحتلة / سما /

تطرق رئيس وكالة الفضاء الاسرائيلية إلى القمر الصناعي " نور " الذي أعلنت إيران عن اطلاقه إلى الفضاء قبل أيام محذرا من التداعيات الخطيرة التي قد تلحق بأمن اسرائيل بسبب هذا القمر.

ووفقا لموقع "غلوبس العبري" فقد أوضح رئيس وكالة الفضاء الاسرائيلية بأن إطلاق هذا القمر الصناعي يعني بأن إيران قادرة على الوصول إلى أي مكان في الكرة الأرضية.

من جانبه أوضحت مصادر في المنظومة الأمنية الاسرائيلية بأنه لا زال باكرا تحديد تداعيات ومخاطر اطلاق القمر الصناعي الايراني، موضحين بأن المنظومة الأمنية تراقب مسار القمر عن كثب.