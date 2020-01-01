بعد مبادرة السنوار.. ارتفاع تأييد الشارع الإسرائيلي لمساعدة غزة

القدس المحتلة / سما /

أجرى المعهد الاسرائيلي للديموقراطية استطلاعا جديدا أظهر تزايدا كبيرا في قبول الشارع الاسرائيلي لتقديم مساعدات إنسانية لقطاع غزة.



ووفقا لموقع "يديعوت أحرونوت" فقد أيد نحو 52% من الاسرائيليين تقديم مساعدات إنسانية للسلطة الفلسطينية في الضفة، في حين وافق 68% من الاسرائيليين على تقديم مساعدات إنسانية لقطاع غزة.



من جانبها أوضحت رئيسة المعهد تمار هرمان بأن سبب تزايد نسبة تشجيع الشارع الاسرائيلي لتقديم مساعدات إنسانية لقطاع غزة مرتبط بالمساعي لابرام صفقة تبادل أسرى للافراج عن الأسرى المعتقلين لدى حماس في غزة.