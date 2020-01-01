  1. الرئيسية
  2. شؤون عربية ودولية

الأردن: 3 إصابات جديدة بفيروس كورونا جديدة والإجمالي 447

الأحد 26 أبريل 2020 07:11 م / بتوقيت القدس +2GMT
الأردن: 3 إصابات جديدة بفيروس كورونا جديدة والإجمالي 447


عمان /سما/

 أعلن وزير الصحة الأردني سعد جابر تسجيل 3 إصابات جديدة بفيروس كورونا في الأردن؛ وهي لسائقي شاحنتين وطفلة مخالطة لوالديها المصابين المتواجدين في مستشفى الأمير حمزة، ليرتفع العدد الإجمالي إلى 447 حالة.

وقال خلال الإيجاز الصحفي اليومي، إن عدد الحالات المتواجدة بالمستشفيات تبلغ 99 حالة، بعد تسجيل 5 حالات شفاء بينهم 3 في مستشفى الأمير حمزة، و2 في مستشفى الملكة علياء العسكري.

وبين أن الطفلة أصيبت بالفيروس خلال وجودها بالمستشفى، وتم فحصها مسبقا وكانت نتيجتها سلبية.

ولفت إلى أن أحد سائقي الشاحنتين كان قد دخل المملكة أمس وتم فحصه وثبتت إصابته، مبينا أنه لم يتم تسجيل إصابات جديدة داخل الأردن منذ فترة وكانت الإصابات قادمة من الخارج.

#الاردن #فيروس كورونا #اصابات

الأكثر قراءة اليوم

من هو الشخص الذي استطاع فرض الحظر الكلي على "إسرائيل".. وما علاقته بنتنياهو؟

صور : مصر تبني جدارا إلكترونيًا على الحدود مع قطاع غزة

تقدير إسرائيلي : كورونا تسرع بإبرام صفقة تبادل أسرى مع حماس

دراسة تتوقع مواعيد انتهاء جائحة كورونا في بلدان عربية

أمر قضائي إسرائيلي بتجميد 450 مليون شيكل من أموال السلطة

بعد اشاعة وفاته:كيم جونغ أون يشكر عمالا وموظفين بمدينة ساميزيون

لهذا السبب.. ليتسمان يقرر ترك منصب وزير الصحة الإسرائيلي

الأخبار الرئيسية

مصدر حكومي: صرف رواتب موظفي السلطة في الضفة وقطاع غزة بنسبة 60%

مطكعم

قرار باعادة فتح مطاعم قطاع غزة وتفعيل العمل فيها كالمعتاد..

شاهد.. وزيرة الصحة: لا إصابات جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية

تحليلات إسرائيلية: مخطط ضم الضفة الغربية له عواقب قد تمنع نتنياهو من تنفيذه

عوض يحذر من الوصول لمرحلة منع تحرك المواطنين بغزة