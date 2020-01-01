غزة: لا إصابات جديدة بكورونا بعد فحص ١٧ عينة

غزة / سما /

أكدت وزارة الصحة في قطاع غزة انها اجرت اختبار ل 17 عينة جديدة خلال 24 ساعة الماضية و لم يسجل أي إصابة جديدة.

واوضحت في بيان لها ان اجمالي عدد العينات التي تم فحصها للحالات المشتبهة 427,4 عينة، منها 410,4 عينة سلبية و17 عينة إيجابية.

واكدت ان تسع حالات من التي تم اعلان شفاؤها غادرت الحجر الصحي بمعبر رفح حيث بقيت حالة واحدة فيما لا تزال سبع حالات تتلقى العلاج في مشفى العزل بالمعبر.

وأشارت الصحة الا انها تزال تتابع الحالة الصحية ل ١٩٨٥ مستضافا في مراكز الحجر الإجباري في سبعة وعشرين مركزا موزعا ما بين مدارس ومراكز صحة ومشاف وفنادق ومركزي الحجر الصحي برفح وبيت حانون.