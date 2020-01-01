الحكومة الاسرائيلية تدرس إعادة الطلاب إلى مقاعد الدراسة الأسبوع القادم

القدس المحتلة / سما /

ذكرت قناة "كان" العبرية، أن رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو، يُجري غدًا مشاورات وزارية عبر جهاز الفيديو كونفرنس لمناقشة استئناف الدراسة بشكل تدريجي، وذكر أن النية تتجه للقيام بذلك ابتداء من الأسبوع المقبل.



وبحسب القناة، هدد رئيس مركز السلطات المحلية حاييم بيباس، بإخراج المستخدَمين الإداريين وموظفين آخرين في هذه السلطات إلى عطلة غير مدفوعة الأجر إذا لم تقرر الحكومة إعادة الطلاب إلى مقاعد الدراسة.



وفي غضون ذلك وقعت اليوم نحو ثلاثة آلاف مربية في رياض الأطفال عريضة للمطالبة بالحصول من الحكومة على شبكة أمان اقتصادية لقاء إعادة فتح الروضات.



وعلى صعيد آخر هدد رؤساء السلطات المحلية العربية بالشروع في إضراب الأسبوع المقبل بسبب ضائقة مالية صعبة.



وبحسب القناة العبرية، جاء في رسالة بعث بها هؤلاء إلى رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو أنه ليحزنهم أن توظف الحكومة سبعة وأربعين مليون شيكل لسبع وستين سلطة عربية يقطن في مناطق نفوذها مليون ومائتا ألف شخص وهو نفس المبلغ الذي تحوله الحكومة لإيلات أو للمجلس الإقليمي تمار.



وتشير الرسالة أيضًا الى تفاقم أوضاع مئات آلاف المحتاجين الذين تجد السلطات المحلية العربية صعوبة في توفير طرود غذائية لهم.



وقال رؤساء السلطات إن الإيرادات المتأتية من ضريبة الأرنونا انخفضت في التجمعات السكانية العربية بـ 50% الشهر الماضي.