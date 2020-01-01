قرار باعادة فتح مطاعم قطاع غزة وتفعيل العمل فيها كالمعتاد..

غزة / سما /

سمحت وزارة الاقتصاد الوطني في قطاع غزة، اليوم الأحد، بإعادت فتح المطاعم وتفعيل العمل فيها كالمعتاد.

وقال رئيس هيئة المطاعم والفنادق والخدمات السياحية في غزة صلاح أبو حصيرةفي تصريحات له: استلمنا قراراً من وزارة الإقتصاد يقضي بإعادة تفعيل العمل في المطاعم كالمعتاد، مع أخذ كافة الاحتياطات اللازمة وإجراءات السلامة الصحية في ظل انتشار فيروس "كورونا".

وأوضح أبو حصيرة، أن هناك تواصلاً مستمراً بين الهيئة والوزارة بخصوص الإجراءات الصحية، وما إلى ذلك من إجراءات هدفها انعاش السوق اقتصادياً خصوصاً مع حلول شهر رمضان الكريم.