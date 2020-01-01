  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

قرار باعادة فتح مطاعم قطاع غزة وتفعيل العمل فيها كالمعتاد..

الأحد 26 أبريل 2020 06:19 م / بتوقيت القدس +2GMT
قرار باعادة فتح مطاعم قطاع غزة وتفعيل العمل فيها كالمعتاد..


غزة / سما /

سمحت وزارة الاقتصاد الوطني في قطاع غزة، اليوم الأحد، بإعادت فتح المطاعم وتفعيل العمل فيها كالمعتاد.

وقال رئيس هيئة المطاعم والفنادق والخدمات السياحية في غزة صلاح أبو حصيرةفي تصريحات له: استلمنا قراراً من وزارة الإقتصاد يقضي بإعادة تفعيل العمل في المطاعم كالمعتاد، مع أخذ كافة الاحتياطات اللازمة وإجراءات السلامة الصحية في ظل انتشار فيروس "كورونا".

وأوضح أبو حصيرة، أن هناك تواصلاً مستمراً بين الهيئة والوزارة بخصوص الإجراءات الصحية، وما إلى ذلك من إجراءات هدفها انعاش السوق اقتصادياً خصوصاً مع حلول شهر رمضان الكريم.

#غزة #مطاعم غزة #كورونا #ابو حصيرة

الأكثر قراءة اليوم

من هو الشخص الذي استطاع فرض الحظر الكلي على "إسرائيل".. وما علاقته بنتنياهو؟

صور : مصر تبني جدارا إلكترونيًا على الحدود مع قطاع غزة

تقدير إسرائيلي : كورونا تسرع بإبرام صفقة تبادل أسرى مع حماس

دراسة تتوقع مواعيد انتهاء جائحة كورونا في بلدان عربية

أمر قضائي إسرائيلي بتجميد 450 مليون شيكل من أموال السلطة

بعد اشاعة وفاته:كيم جونغ أون يشكر عمالا وموظفين بمدينة ساميزيون

لهذا السبب.. ليتسمان يقرر ترك منصب وزير الصحة الإسرائيلي

الأخبار الرئيسية

مصدر حكومي: صرف رواتب موظفي السلطة في الضفة وقطاع غزة بنسبة 60%

شاهد.. وزيرة الصحة: لا إصابات جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية

تحليلات إسرائيلية: مخطط ضم الضفة الغربية له عواقب قد تمنع نتنياهو من تنفيذه

عوض يحذر من الوصول لمرحلة منع تحرك المواطنين بغزة

الاحتلال:حوامة من غزة اخترقت أجواء مستوطنات الغلاف وحلقت لمسافة 200 قبل عودتها للقطاع