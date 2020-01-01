جنين: الشرطة تغلق 60 محلا تجاريا لعدم الالتزام بحالة الطوارئ

جنين / سما /

أغلقت الشرطة في جنين، اليوم الأحد، 60 محلا تجاريا لعدم التزامها بحالة الطوارئ.

وذكرت إدارة العلاقات العامة والإعلام في الشرطة، أن دوريات من شرطة المحافظة نظمت جولات تفقد في المدينة وريف المحافظة للتأكد من ضمان تنفيذها التعليمات الهادفة إلى الحد من انتشار فيروس كورونا وحفظ سلامة المواطنين والسلامة العامة، وتخلل ذلك إغلاق 60 محلاً تجارياً لعدم التزامهم بحالة الطوارئ واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق أصحابها أصولا.

في السياق، دعا محافظ جنين أكرم الرجوب، الضابطة الجمركية والاقتصاد الوطني، للتأكيد على الالتزام بمعايير السلامة العامة خلال التفتيش على المحلات، وإتخاذ إجراءات رادعة بحق المخالفين وتحرير مخالفات من خلال جهات الاختصاص وفق القانون.