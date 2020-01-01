تركيب جهاز تعقيم على مدخل مديرية صحة بيت لحم

بيت لحم / سما /

جرى، على مدخل مديرية صحة بيت لحم، اليوم الأحد، تركيب جهاز تعقيم، مقدم من جهاز الدفاع المدني.

وقال محافظ بيت لحم كامل حميد: إن هذا الجهاز الثالث الذي يتم تركيبة، مشيرا إلى أنه في البداية كانت الإجراءات بالوضع التقليدي، ثم انتقلت الى اختراع أجهزة وضعت في الشوارع والمؤسسات، ما يشكل نقلة نوعية، ودلالة على أن شعبنا يتكيف مع الحالة، وينجز ولا ينتظر أحدا.

وثمن حميد دور الدفاع المدني وكوادره، مؤكدا أن الهدف من هذا الجهاز هو الحفاظ على سلامة الطواقم الصحية والطبية والمراجعين.

بدوره، قال مدير الدفاع المدني في بيت لحم موسى أبو عرقوب، إن هذا الجهاز استكمال لسلسة من الإنجازات التي قامت بها المديرية في المحافظة، للوقوف ومساندة الأهالي والمواطنين والمؤسسات في الحد من انتشار فيروس "كورونا"، ولضمان سلامة المواطنين.

وأضاف ان تصميم وتجهيز وتنفيذ جهاز التعقيم كان من قبل كوادر الدفاع المدني في المحافظة، واستغرق العمل فيه خمسة ايام بجهود من المجتمع المحلي، مشيرا الى أنه صمم من مادتي الحديد والألمنيوم، تم تغليفها من الداخل والخارج بمادة عازلة، مع وضع المرشات وتوزيعها بشكل هندسي، يتم من خلاله تعقيم الجسم كاملا.

وأشار أبو عرقوب إلى أن ما يميزه هو أنه لا يعمل الا بعد أن يلتقط جهاز الحساس دخول المواطن، حيث يعطي الإشارة لتشغيل النظام، مع التقليل من تكاليف مادة التعقيم.

من جانبه، أشاد مدير صحة بيت لحم عماد شحادة بخطوة الدفاع المدني، مؤكدا ضرورة وجوده من أجل ضمان السلامة العامة.