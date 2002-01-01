إدارة سجون الاحتلال تواصل عزل أسيرين لليوم الـ50 على التوالي

رام الله / سما /

تواصل إدارة سجون الاحتلال، عزل الأسيرين عمر خرواط، وحاتم القواسمي من الهيئة التنظيمية لحركة التحرير الوطني الفلسطيني "فتح" في سجن "ريمون"، لليوم الـ50 على التوالي.

وقال نادي الأسير في بيان له، اليوم الأحد، إن الأسير خرواط والمحكوم بالسّجن المؤبد لأربع مرات والمعتقل منذ عام 2002، يقبع في عزل سجن "مجدو"، والأسير حاتم القواسمي والمحكوم بالسّجن لأربع مؤبدات والمعتقل منذ عام 2003، يقبع في عزل سجن "جلبوع"، وهما من محافظة الخليل.

ولفت النادي إلى أن ما يزيد من معاناة الأسرى المعزولين في هذه الفترة انتشار فيروس "كورونا" المستجد، وتوقف زيارات المحامين التي هي الوسيلة الوحيدة لتواصلهم مع العالم الخارجي، حيث تحتجزهم إدارة سجون الاحتلال في زنازين لا تصلح للعيش الآدمي.

يُشار إلى أن إدارة سجون الاحتلال صعّدت منذ مطلع العام الجاري، من عمليات العزل واستهدفت عددا من الأسرى في الهيئات التنظيمية، كما تعرض عدد منهم للتحقيق.