بلدية غزة تتبع معايير آمنة في عملية ترحيل نفايات الحجر الاحترازي

غزة / سما /

أكدت بلدية غزة أنها تتبع المعايير والبرتوكولات الدولية والإقليمية والقرارات الصادرة عن الجهات الحكومية حسب النظام الصادر عن مجلس الوزراء رقم 10 لعام 2012 الخاص بنظام إدارة النفايات الطبية ومخلفات أماكن الحجر الاحترازي ضمن الجهود التي تبذلها البلدية بالتعاون مع الجهات المختصة للوقاية من جائحة كورونا .

وذكرت البلدية أنه يتم إخراج النفايات من أماكن الحجر الاحترازي في مكان محدد وبأكياس صفراء قوية وغير مسربة للسوائل بنسبة امتلاء لاتزيد عن 70 % من حجم الكيس ومحكمة الإغلاق ويتم تعقيمها بمادة الكلور ووضعها في مكان آمن لمدة 12 ساعة .

وأضافت أنه يتم تزويد العاملين في مجال ترحيل النفايات من أماكن الحجر الاحترازي بوسائل وقاية منها: لباس واقي، وكفات يد سمية وعادية، وكمامات، وصابون سائل، وبخاخ كحول، وكاميرا، وإشارات الخطر، وشريط إغلاق للمكان، وطفاية حريق، وإسعافات أولية .

وأوضحت أنه يتم تعقيم الأكياس في أماكن الحجر قبل نقلها لسيارة ترحيل النفايات التي تم تخصيصها لهذه الغرض، ثم يتم تعقيم السيارة والعاملين في عملية نقل النفايات، ثم يتم نقل النفايات لمكان خاص بالطمر في مكب جحر الديك شرق المدينة .

وبينت البلدية أنه تم تحديد خط سير آمن لسيارة نقل نفايات أماكن الحجر الصحي بعيداً عن الازدحام المروري في المدينة، إلى أن يتم الوصول لمكان الطمر المخصص في مكب النفايات في جحر الديك شرق المدينة الذي تم تخصيصه لهذا الغرض خصيصاً .

وأكدت أنه يتم التخلص من نفايات الحجر الاحترازي في حفرة بعمق 6 أمتار ويتم تعقيم النفايات وطمرها بطبقة طينية يصل سمكها نحو 1.5 متر ثم يتم تعقيم الآليات التي تم استخدامها في عملية النقل والطمر لضمان استخدامها في اليوم الثاني وهي معمقة .

يذكر أنه تم تخصيص 16 مركزاً في مدينة غزة للحجر الاحترازي للقادمين من المعابر المؤدية لقطاع غزة ضمن الإجراءات الاحترازية التي اتبعتها الجهات المختصة، ويتم ترحيل النفايات من قبل البلدية يومياً للوقاية من جائحة كورونا .

وكانت بلدية غزة قد قامت بحملة لتعقيم مراكزها والأماكن العامة والمستشفيات والأسواق ضمن الإجراءات الاحترازية التي اتخذتها بالتعاون مع الجهات الحكومية المختصة لمواجهة فيروس كورونا المستجد .