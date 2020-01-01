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الجهاد يرفض قطع مخصصات الشعبية

الأحد 26 أبريل 2020 02:53 م / بتوقيت القدس +2GMT
الجهاد يرفض قطع مخصصات الشعبية


غزة / سما/

قال القيادي في حركة الجهاد الإسلامي، خضر حبيب، إن حركته ترفض "سلوك السلطة الفلسطينية في قطع مخصصات الجبهة الشعبية، واستخدام المخصصات؛ لتركيع ولي أعناق الفصائل".

وأضاف حبيب، في تصريح صحفي: "نرفض أن تستخدم هذه الوسيلة لإجبار الفصائل على مواقف سياسية، هم يرفضونها، هو ابتزاز رخيص، ومن يفعل ذلك يجب أن يُحاكم"، وفق تعبيره.

وتابع: "السلطة مطالبة بإعادة الحقوق إلى أهلها، سواء للتنظيمات أو حتى من قطعت رواتبهم دون وجه حق، وهم يعانون في ظل هذه الأوضاع الصعبة، ومخصصات الصندوق القومي، هي ملك للشعب الفلسطيني، والسلطة مؤتمنة عليها، وكل فصيل له نصيب من هذه الأموال التي يجب أن تصرف على وجهها الصحيح"، وفق قوله. 

 

#خضر حبيب #الجهاد #السلطة #الشعبية

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