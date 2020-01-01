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باحثة فلسطينية تفوز بمسابقة في جامعة أمريكية

الأحد 26 أبريل 2020 02:12 م / بتوقيت القدس +2GMT


واشنطن / وكالات /

فازت الباحثة وأستاذة الكيمياء الفلسطينية فاطمة باجس بالمرتبة الأولى في مسابقة أقيمت على مستوى جامعة ECU نورث كارولينا في الولايات المتحدة الأمريكية.

و "RCAW imaging contest" هي مسابقة لأجمل صورة فنية تعبّر عن المشروع البحثي العلمي الذي تعمل عليه باجس، كمتطلّب لاستكمال رسالتها للدكتوراه في الكيمياء.

وقالت باجس على حسابها على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، "استطعتُ بفضل الله أولاً أن ألتقط صورةً لمجموعةٍ من خلايا HUVEC تحت تأثير الوسط الحمضي البيولوجي وقد تشكلت على هيئة امرأة تدعو وتصلي".

هذا والتُقطت صورة باجس الفائزة بالمسابقة، بواسطة جهاز الـ CD7 المصنّع من شركة Zeiss الألمانية.

يشار إلى أنّ باجس مدرّسة كيمياء، وكاتبة لمؤلّفٍ منشور بعنوان أوراق الشهد.

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