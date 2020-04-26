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المجلس الأعلى للقضاء بغزة: استمرار وقف أوامر الحبس

الأحد 26 أبريل 2020 01:54 م / بتوقيت القدس +2GMT
المجلس الأعلى للقضاء بغزة: استمرار وقف أوامر الحبس


غزة / سما/

أعلن المجلس الأعلى للقضاء بغزة، اليوم الأحد، عن تمديد الفترة الاستثنائية من صباح الأحد الموافق 26/4/2020، حتى مساء يوم الخميس الموافق 30/4/2020، بينما تستمر المحاكم بتلاوة الأحكام في القضايا المحجوزة للحكم حسب الأصول. 

وقال المجلس الأعلى للقضاء في بيان بشأن تنظيم العمل في المحاكم النظامية خلال الحالة الاستثنائية: يتم استقبال وفتح القضايا الجديدة مع وقف أي إجراءات تتوقف عليها، ويتم نظر طلبات الكفالة واستئنفاتها وطلبات إعادة النظر حسب الأصول. 
وأفاد المجلس باستمرار العمل بتصوير الأحكام بغرض الاستئنافات والطعون، وتستمر المحكمة الإدارية في نظر الطلبات المستعجلة، وتنظر محكمة العدل الطعون على القرارات الصادرة عن هذه الطلبات. 
وأضاف "يستمر العمل في نظر القضايا الجزائية الخاصة بجرائم القتل، وقضايا الموظفين حسب التعليمات السابقة، ويتم النظر في قضايا الأحداث (كفالات، جنح، جنايات) حسب الأصول.
وبالنسبة لتنظيم العمل في دوائر التنظيم، قال: يتم استقبال وفتح القضايا التنفيذية، وطلبات التنفيذ (استرداد أوامر حبس، إيقاع الحجوزات التنفيذية على راوتب الموظفين والأموال المختلفة وعلى حسابات البنوك، الغاء وتعديل الحجوزات التنفيذية). 
وأضاف البيان (يتم تنفيذ الحجوزات التنفيذية والتحفيظة واثبات الحالة وما يترتب عليها من إجراءات "وضع يد مأمور التنفيذ، إعداد قائمة شروط البيع، المزادات المختلفة والاحالات المستعجلة"، وعقد جلسات التنفيذ حسب الحاجة لنظر الأمور المستعجلة، مع استمرار وقف أوامر الحبس). 

 

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