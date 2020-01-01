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ارتفاع إصابات كورونا بين فلسطينيي 48

الأحد 26 أبريل 2020 01:44 م / بتوقيت القدس +2GMT
ارتفاع إصابات كورونا بين فلسطينيي 48


القدس المحتلة / سما /

 أظهرت معطيات حديثة نشرتها وزارة الصحة الإسرائيلية، اليوم الأحد، ارتفاعًا حادًا في وتيرة الإصابات بفيروس كورونا في عدد من البلدات الفلسطينية داخل الخط الأخضر.

وبحسب قناة مكان الإسرائيلية الناطقة بالعربية، فإن الإصابات تزداد أكثر في مناطق رهط وحورة وعرعرة بالنقب، إضافة الى كفر كنا وسخنين والمغار وطمرة ونحف، فيما تستمر وتيرة الارتفاع في دير الأسد.

وتظهر الأرقام إصابة 150 في دير الأسد، و43 في جسر الزرقاء، و29 في دبورية، و19 في حورة، و74 في أم الفحم، و15 في سخنين، و19 في باقة الغربية، و14 في كفر كنا، و52 في رهط، و42 في الطيبة، و24 في عكا، و19 في طمرة، و12 في عرعرة النقب.

وتشير الإحصائيات العامة لانخفاض عدد الوفيات والإصابات في إسرائيل، خاصةً في أوساط اليهود.

#فيروس كورونا #فلسطيني الداخل

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