ما هي أسوأ عادة اكتسبتها نانسي عجرم خلال الحجر المنزلي؟

وكالات / سما /

كشفت الفنانة اللبنانية نانسي عجرم، عن أسوأ عادة اكتسبتها خلال فترة الحجر الصحي المنزلي.

وقالت نانسي التي أطلت على متابعيها من خلال برنامج “سهرانين معكم بالبيت، الذي يقدمه سيرين عبد النور وأحمد فهمي على شاشة “إم بي سي”، إن أسوأ عادة اكتسبتها خلال الحجر المنزلي هي كثرة تناول القهوة يوميا، وأنها تتمنى أن تتخلص من هذه العادة السيئة.

ووجهت نانسي رسالة تهنئة لجمهورها بحلول شهر رمضان، كما كشفت عن سعادتها بردود الفعل التي جاءتها حول تقديمها تتر مسلسل “سكر زيادة” والذي حمل عنوان “العمر”، متحدثةً عن عشقها لهذه الأغنية منذ سماعها أول مرة، وتوقعت أن يتعلق بها الجمهور ووجهت رسالة تهنئة لأبطال المسلسل وتمنت لهم النجاح.

كما كشفت نانسي أنها شخصية تميل للجلوس بالمنزل ولا يزعجها هذا الأمر كثيرا، ولكن بعد أزمة فيروس كورونا أصبحت مجبورة على هذا وهو ما يجعلها تشعر بالانزعاج، وأضافت أن أول شخص تريد مقابلته فور انتهاء هذه الأزمة هم فريق العمل الخاص بها وفرقتها الغنائية.

وسألتها سيرين عبد النور عن الخبر الذي يتردد خلال الفترة الماضية عن حملها الرابع؛ وهو ما نفته نانسي نهائياً. وأكدت رغبتها في إنجاب “صبي” ولكن هدفها هي وزوجها تأسيس عائلة بنات أو صبيان وأضافت أن ابنتها الثالثة ليا أضافت بهجة لا توصف للعائلة.

وفي نهاية الحلقة، جهّز فريق البرنامج مفاجأة خاصة لنانسي، بعد أن تواصل معها فريقها بالموسم الأخير من ذا فويس وقدموا لها أغنية “أنا وياك ” كل واحد من منزله عن طريق سكايب.