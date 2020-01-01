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غزة: بدء صرف المنحة القطرية للسكن

الأحد 26 أبريل 2020 01:37 م / بتوقيت القدس +2GMT
غزة: بدء صرف المنحة القطرية للسكن


غزة / سما /

 أعلن ناجي سرحان وكيل وزارة الأشغال العامة والإسكان في قطاع غزة، اليوم الأحد، بدء تنفيذ مشروع منحة المليون دولار للسكن والتي خصصت من قبل المنحة القطرية.

وأوضح سرحان في حديث لإذاعة صوت الشعب المحلية بغزة، أن الوزارة رشحت الأسماء التي ستستفيد من المنحة، حيث بلغ عددهم 117 مواطنًا.

وأشار إلى أنه تم خلال الأسبوع الماضي صرف الدفعة الأولى للمواطنين المستفيدين من المنحة عبر فروع بنك البريد، مشيرًا إلى أنه سيتم استكمال الصرف خلال الفترة المقبلة.

ولفت إلى أن المنحة تم توزيعها على ثلاثة فئات حسب تصنيف الوزارة وهي (ترميم البيوت، إعادة بناء البيوت، بناء منازل لمواطنين بحاجة للسكن).

#غزة #منحة #قطر

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