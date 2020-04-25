"الميزان" يستنكر احتجاز طاقم "تلفزيون فلسطين" بغزة

غزة / سما /

استنكر مركز الميزان لحقوق الإنسان، احتجاز الشرطة في قطاع غزة، لطاقم تلفزيون فلسطين ومنعه من العمل صباح أمس في مخيم جباليا شمال القطاع.

وأوضح المركز وفق معلومات ميدانية حصل عليها، أن جهاز الشرطة احتجز في مقره بمخيم جباليا عند حوالي الساعة 13:30 من مساء السبت الموافق 25/4/2020، طاقم تلفزيون فلسطين، المكون من المصور محمد زياد عيسى نصار (43 عاماً)، والمراسل محمد سليم أبو حطب (50 عاماً).

وجاء في بيان للمركز أن نصار وأبو حطب توجها إلى منطقة الترانس في مخيم جباليا بمحافظة شمال غزة، بغرض تصوير تقرير حول الأوضاع المعيشية وحركة الأسواق التجارية في شهر رمضان، غير أن أحد عناصر الأمن قام بتوقيف الصحافيين ومنعهما من استكمال عملية التصوير وأمرهما بالتوجه إلى مقر مركز شرطة مخيم جباليا، حيث أخضعا للتحقيق حول طبيعة عملهما.

وجرى إطلاق سراح نصار وأبو حطب في وقت لاحق بعد التوقيع على تعهد يلزمهما بعدم القيام بالتصوير الميداني دون الحصول على إذن مسبق من مكتب الإعلام الحكومي، بحسب بيان المركز.

وأكد مركز الميزان لحقوق الإنسان، ضرورة تعزيز الحريات العامة في إطار القانون، واحترام الحقوق ولاسيما ما تعلق بحرية الرأي والتعبير والعمل الصحفي هو أمر ملزم بموجب القانون المحلي والقانون الدولي لحقوق الإنسان.

وشدد المركز على العلاقة المترابطة بين حقوق الإنسان وحرية الصحافة والعمل الصحفي، وحرية الوصول إلى المعلومات ونشرها وإشاعتها، لأنها السبيل إلى تعزيز الشفافية بما يخدم الصالح العام.