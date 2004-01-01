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توأمان في كل شيء.. حتى في الوفاة بكورونا..!

الأحد 26 أبريل 2020 01:33 م / بتوقيت القدس +2GMT
توأمان في كل شيء.. حتى في الوفاة بكورونا..!


وكالات / سما /

ولدتا معا وغادرتا الدنيا بفارق ثلاثة أيام فقط من جراء إصابتهما بفيروس كورونا المستجد المسبب لمرض "كوفيد-19".

إنهما التوأمان إيما وكاتي ديفيس (37 عاما)، اللتان تتماثلان في كل شيء تقريبا، وليس في شكلهما فقط، بحسب ما أفادت "سكاي نيوز"، السبت.

وكانت الشقيقتان التوأمان تعملان ممرضتين في المستشفيات البريطانية، قبل أن تفارقا الحياة بالفيروس القاتل الذي أودى بحياة نحو 20 ألفا في المملكة المتحدة.

وفارقت كاتي الحياة، الثلاثاء، وكانت تعمل ممرضة في قسم الأطفال بمستشفى ساوثمبتون العام.

وقال متحدث باسم المستشفى إن كاتي لم تكن على ما يرام منذ فترة، قبل أن يتم ادخالها إلى المستشفى، حيث جرى تشخيص إصابتها بفيروس كورونا، وتدهورت حالتها كثيرا حتى توفيت.

وفي جانب يكشف حجم التماثل بين التوأمين، كانت إيما تعاني من نفس الظروف الصحية قبل أن يتم ادخالها إلى المستشفى، وقد لحقت بشقيقتها وتوفيت، الجمعة، متأثرة بإصابتها بعدوى الفيروس.

وكانت إيما ممرضة في قسم جراحة القولون والمستقيم بين عامي 2004 -2013.

وقال المتحدث: "لقد توفيت للأسف الليلة الماضية (..) هذا مدمر ومأساوي للعائلة وجميع الذين يعرفونهم".

ووصفت إيما بأنها ممرضة رائعة وهادئة وقائدة محترفة، ومحبوبة من الجميع.

#توأمان #كورونا

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