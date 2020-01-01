عوض يحذر من الوصول لمرحلة منع تحرك المواطنين بغزة

غزة / سما /

حذر محمد عوض رئيس لجنة المتابعة الحكومية في قطاع غزة، اليوم الأحد، من الوصول لمراحل صعبة يفرض فيها منع التحرك على المواطنين لمواجهة فيروس كورونا واحتمالية انتشاره.

وشدد عوض خلال لقاء مع الفعاليات المجتمعية وأصحاب المبادرات، على ضرورة التزام المواطنين بالتعليمات التي تصدرها وزارة الصحة والجهات المختصة لمنع انتشار الفيروس.

وأشار إلى وجود حالة من قلة الاهتمام واللامبالاة من قبل المواطنين، داعيًا إياهم إلى ضرورة التقيد بالتعليمات والعمل على ارتداء الكمامات.

وقال عوض "المطلوب من المواطنين لمواجهة فيروس كورونا الخروج بالكمامات والتباعد الاجتماعي، وهذا يحتاج لتعاون الجميع".

وأشار إلى أن عدم الالتزام بالتعليمات سيجبر الجهات المختصة على اتخاذ إجراءات أكثر صرامة.

ولفت رئيس لجنة المتابعة الحكومية في القطاع، إلى الواقع الطبي والصحي الذي تعيشه غزة بفعل الحصار وغيره، مشيرًا إلى حاجة وزارة الصحة لأجهزة الفحص المخبري والتنفس الاصطناعي وغيره.