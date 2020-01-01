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ضبط صالوني حلاقة سريين في ألمانيا !

الأحد 26 أبريل 2020 01:27 م / بتوقيت القدس +2GMT
ضبط صالوني حلاقة سريين في ألمانيا !


وكالات / سما /

اكتشفت الشرطة الألمانية صالوني حلاقة يعمل أصحابهما سرّا داخل قبوين في منطقة بافاريا جنوب شرق ألمانيا في تحد لتدابير الإغلاق المفروضة لمكافحة تفشي فيروس كورونا المستجد.

وأعلنت الشرطة المحلية في بيان أن عناصرها اكتشفوا لدى وصولهم "أشخاصا كانوا يصففون شعر" زبائن في قبوين داخل "منزلين تابعين لأفراد" في شمال غرب هذه الولاية.

وأفادت وكالة "د ب أ" الألمانية للأنباء أن زبونين كانا في الصالون الأول في إلسنفيلد فيما كان شخص واحد يصفف شعره في قبو في موملينغن، مشيرة إلى أن الصالونين كانا مجهزين بطريقة احترافية.

ولفتت الشرطة إلى فتح تحقيقين على خلفية عدم احترام تدابير الحجر المنزلي.

وقد اعتمدت بافاريا منذ نهاية آذار/مارس تدابير هي من الأشد حزما في ألمانيا لمكافحة تفشي وباء كوفيد-19 بينها فرض غرامة قدرها 150 يورو على أي شخص يخرج من المنزل من دون "مسوغ مشروع".

ومن المقرر أن تعيد صالونات الحلاقة المغلقة على غرار سائر الأنشطة غير الأساسية، فتح أبوابها اعتبارا من الرابع من أيار/مايو في هذا البلد مع احترام شروط صحية، في إطار إعادة فتح القطاعات الاقتصادية تدريجا في البلاد.

#ألمانيا #حلاق

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