الشيخ : القرصنة الاسرائيلية الجديدة لأموالنا يقربنا يوميًا من لحظة الحسم

رام الله / سما

عقّب وزير الشؤون المدنية، وعضو اللجنة المركزية لحركة فتح، حسين الشيخ، على تجميد القضاء الإسرائيلي 450 مليون شيكل من أموال السلطة، بالقول إن ذلك "قرصنة جديدة وسرقة لأموالنا".

وكتب الشيخ على حسابه في تويتر، اليوم الأحد، أن القرار الذي اتخذته محكمة الصلح الاسرائيلية بحجز 450 مليون شيكل تلبية لدعوى من قبل المستوطنين ضد السلطة، يقربنا يوميًا من لحظة الحسم وتنفيذ كامل قرارات المجلسين الوطني والمركزي.

وأصدرت محكمة إسرائيلية قرارًا مؤقتًا بتجميد 450 مليون شيكل من عائدات الضرائب الفلسطينية، استجابة لـ 15 دعوى قضائية رفعها إسرائيليون ضد السلطة، بذريعة مقتل أفراد من عائلاتهم خلال الانتفاضة، وفق ما ذكرته قناة ريشت كان العبرية.