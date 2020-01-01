مدير الصحة الاسرائيلية: 30% من الاختبارات السلبية لفيروس "كورونا" كانت خاطئة

القدس المحتلة / سما /

توقع مدير عام وزارة الصحة الاسرائيلية موشيه بار سيمان توف بان يطرا انخفاض في عدد المصابين بفيروس كورونا في اسرائيل خلال الايام المقبلة

لكنه اكد ان الفيروس لم ينته بعد . وتناول بار سيمان توف موضوع الاختبارات قائلاً: "30٪ من الاختبارات السلبية كانت خاطئة ، هذا كثير. "في غضون أيام ، سيكون هناك نظام من شأنه تقصير الوقت بشكل كبير من الوقت الذي يُشتبه فيه بالاصابة إلى الوقت الذي نغلق فيه سلسلة العدوى. نحن نبذل قصارى جهدنا في حدث سريع ومذهل للغاية. "

وحول احتمال تفشي الفيروس مرة أخرى: قال مدير عام الصحة "قد تكون هناك موجة أخرى في فصل الشتاء.

وأعلنت وزارة الصحة الإسرائيلية، الأحد، عن تسجيل 100 إصابة جديدة بوباء كورونا في ، ليصل الإجمالي إلى 15398 إصابة منذ بداية انتشار الفيروس، من بينهم 132 حالة وصفت بالحرجة، بينما بلغ عدد الوفيات 199 حالة، فيما يخضع 102 منهم للتنفس الصناعي.

وقالت الوزارة إن عدد المتعافين من الفيروس وصل 6602 غادروا المستشفيات وعادوا إلى منازلهم موضحة أن 403 فقط من المصابين يتلقون الرعاية الطبية في المستشفيات وأن 5629 يكافحون الفيروس من منازلهم، بينما يوجد 1737 شخصا في فنادق مهيأة لهذا الغرض.

وسمحت الحكومة بفتح مزيد من المصالح التجارية بما في ذلك مكاتب الصرافة ومعارض السيارات وصالونات التجميل والحلاقة.