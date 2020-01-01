  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

مدير الصحة الاسرائيلية: 30% من الاختبارات السلبية لفيروس "كورونا" كانت خاطئة

الأحد 26 أبريل 2020 01:11 م / بتوقيت القدس +2GMT
مدير الصحة الاسرائيلية: 30% من الاختبارات السلبية لفيروس "كورونا" كانت خاطئة


القدس المحتلة / سما /

توقع مدير عام وزارة الصحة الاسرائيلية موشيه بار سيمان توف بان يطرا انخفاض في عدد المصابين بفيروس كورونا في اسرائيل خلال الايام المقبلة

لكنه اكد ان الفيروس لم ينته بعد . وتناول بار سيمان توف موضوع الاختبارات قائلاً: "30٪ من الاختبارات السلبية كانت خاطئة ، هذا كثير. "في غضون أيام ، سيكون هناك نظام من شأنه تقصير الوقت بشكل كبير من الوقت الذي يُشتبه فيه بالاصابة إلى الوقت الذي نغلق فيه سلسلة العدوى. نحن نبذل قصارى جهدنا في حدث سريع ومذهل للغاية. "

وحول احتمال تفشي الفيروس مرة أخرى: قال مدير عام الصحة "قد تكون هناك موجة أخرى في فصل الشتاء.

وأعلنت وزارة الصحة الإسرائيلية، الأحد، عن تسجيل 100 إصابة جديدة بوباء كورونا في ، ليصل الإجمالي إلى 15398 إصابة منذ بداية انتشار الفيروس، من بينهم 132 حالة وصفت بالحرجة، بينما بلغ عدد الوفيات 199 حالة، فيما يخضع 102 منهم للتنفس الصناعي.

وقالت الوزارة إن عدد المتعافين من الفيروس وصل 6602 غادروا المستشفيات وعادوا إلى منازلهم موضحة أن 403 فقط من المصابين يتلقون الرعاية الطبية في المستشفيات وأن 5629 يكافحون الفيروس من منازلهم، بينما يوجد 1737 شخصا في فنادق مهيأة لهذا الغرض.

وسمحت الحكومة بفتح مزيد من المصالح التجارية بما في ذلك مكاتب الصرافة ومعارض السيارات وصالونات التجميل والحلاقة.

#كورونا #اسرائيل #اصابات

الأكثر قراءة اليوم

"الأوقاف بغزة" تصدر تعميماً لجميع المؤذنين بشأن أذان الفجر الأول

من هو الشخص الذي استطاع فرض الحظر الكلي على "إسرائيل".. وما علاقته بنتنياهو؟

بتهمة التعاون مع الامن.."داعش" يحرق مواطنا وهو حي في سيناء

شاهد..11 إصابة جديدة بفيروس "كورونا" في فلسطين خلال الـ24 ساعة الماضية

هجوم حاد على مسلسل "أم هارون الكويتي" في أول أيام عرضه: جريمة تاريخية

دراسة تتوقع مواعيد انتهاء جائحة كورونا في بلدان عربية

لهذا السبب.. ليتسمان يقرر ترك منصب وزير الصحة الإسرائيلي

الأخبار الرئيسية

الاحتلال:حوامة من غزة اخترقت أجواء مستوطنات الغلاف وحلقت لمسافة 200 قبل عودتها للقطاع

تقدير إسرائيلي : كورونا تسرع بإبرام صفقة تبادل أسرى مع حماس

غالبية الفلسطينيين يؤيدون العمل المسلح .. والاحتلال يراقب

أمر قضائي إسرائيلي بتجميد 450 مليون شيكل من أموال السلطة

بيبي

من هو الشخص الذي استطاع فرض الحظر الكلي على "إسرائيل".. وما علاقته بنتنياهو؟