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إكتشاف العلاقة بين اضطراب نقص الانتباه مع فرط النشاط واضطرابات النوم

الأحد 26 أبريل 2020 01:05 م / بتوقيت القدس +2GMT
إكتشاف العلاقة بين اضطراب نقص الانتباه مع فرط النشاط واضطرابات النوم


وكالات / سما /

اكتشف فريق دولى من الباحثين أن اضطراب نقص الانتباه مع فرط النشاط مرتبط باضطراب النوم من خلال تحليل التصوير الدماغي.

هذا ويوجد اضطراب نقص الانتباه مع فرط النشاط لدى الأطفال الذين غالباً ما يعانون من اضطرابات في النوم. ومن أجل العثور على العلاقة بين اضطراب نقص الانتباه مع فرط النشاط ومشاكل النوم، استخدم الباحثون بقيادة جامعة فودان عددًا كبيرًا من مجموعات البيانات لإنشاء نماذج إحصائية.

كما أجرى الفريق دراسة حول تصوير بنية الدماغ ووجد أن أعراض اضطراب نقص الانتباه مع فرط النشاط واضطرابات النوم بينهما ارتباطات عصبية مشتركة، بما في ذلك التغيرات الهيكلية في نظام الانتباه البطني. ووجدوا أن أعراض اضطراب نقص الانتباه مع فرط النشاط يمكن أن تسبب اضطرابات النوم. وكلما كانت أعراض اضطراب نقص الانتباه مع فرط النشاط أكثر حدة، ازدادت مشاكل النوم.

وقال لوه تشيانغ، أحد الباحثين، إن البحث كشف عن آلية الاعتلال المشتركة لاضطراب نقص الانتباه مع فرط النشاط واضطرابات النوم، مضيفا أنهم عثروا أيضا على جينات وهياكل مخ ذات صلة بذلك .

وقال فنغ جيان فنغ، رئيس معهد العلوم والتكنولوجيا في جامعة فودان للذكاء الدماغي، إن الدراسة قد تساعد في تطوير علاجات جديدة لاضطراب نقص الانتباه مع فرط النشاط في مرحلته المبكرة للحد من أعراض اضطراب نقص الانتباه مع فرط النشاط ومشاكل النوم لدى المرضى.

ونُشرت نتائج البحث في مجلة "بيولوجيكال ثايكايتري".

#اضطراب

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