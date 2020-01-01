علامة تجارية صينية أخرى تدخل عالم 5G بهاتف رخيص

وكالات / سما /

سجلت الشركة المسؤولة عن علامة iQOO الصينية التابعة لـ VIVO براءة اختراع لتطوير هاتف مميز قادر على العمل مع شبكات 5G، سعره لن يتجاوز الـ 250$.

وتبعا لنص براءة الاختراع فإن الهاتف الجديد الذي سيحمل اسم iQOO Neo 3 5G التجاري سيحصل على شاشة بدقة عرض (2408/1080) بيكسل، قادرة على عرض فيديوهات НDR10+، معدل تحديثها 144 هيرتزا، أي أنها بمعدل تحديث هو الأقوى بالنسبة لشاشات الهواتف حاليا.

كما سيضم الهاتف تقنيات تسمح للمستخدم بالتحكم بمستوى سطوع الشاشة، وتغيير التردد ما بين 144 و120 و90 هيرتزا.

ومن المفترض أن يطرح هذا الجهاز بهياكل مقاومة للماء والغبار وفق معايير IP68 العالمية، بلونين هما Sky Bluе وBlue Blаck.

ويستطيع Neo 3 5G العمل مع شبكات 5G ومعالجة وتحميل البيانات بسرعة كبيرة بفضل معالج Snаpdragon 865 أقوى معالجات الهواتف حاليا، ومعالج رسوميات Adrеno 650، وذاكرة وصول عشوائي 10 غيغابايت، كما سيحصل على بطارية بسعة 4500 ميلي أمبير، تعمل مع تقنية Super FlashCharge 2.0 للشحن السريع.

أما الكاميرا الأساسية له فستكون ثلاثية العدسة، فيها حساس Sоny IMX582 بدقة 48 ميغابيكسل، وعدسة بدقة 16 ميغابيكسل، وعدسة بدقة 2 ميغابيكسل بفتحة كبيرة f/2,2، والكاميرا الأمامية ستكون بدقة 16 ميغابيكسل.

وسيحصل هذا الهاتف أيضا على ماسح لبصمات الأصابع مدمج في الشاشة، وشرائح إلكترونية للاتصال مع شبكات Bluetоoth 5.1 و Wi-Fi 6 التي تؤمن نقلا سريعا جدا للبيانات، إضافة لمنفذ USB-C، ومنفذ 3.5 ملم للسماعات، ومنفذين لبطاقات الاتصال.