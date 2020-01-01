ميزة جديدة في بحث غوغل تساعد على إيجاد نتائج أفضل

وكالات / سما /

أعلنت غوغل أنها سترفق نتائج البحث برسائل تحذيرية عندما تجد أن نتيجة البحث لم تكن ذات فائدة أو بعيدة عما يبحث عنه المستخدم.

وكتبت عملاقة البحث في منشور على مدونة الشركة "لقد مررنا جميعا بهذا من قبل: فأنت تبحث عن شيء ما، ولا تبدو النتائج مرتبطة بما كنت تبحث عنه".

وذكرت المدونة أنه بدءًا من اليوم في الولايات المتحدة، سترفق غوغل رسالة جديدة تخبر المستخدم عندما يتعذر عليه العثور على أي شيء يطابق بحثه بشكل جيد.