نابلس: ضبط 67 مركبة واغلاق 52 محلا والقبض على 27 شخصا

نابلس / سما /

ضبطت الشرطة اليوم في نابلس 67 مركبة وأغلقت 52 محلا تجاريا واحضرت 27 شخصا لم يلتزموا بحالة الطوارئ بنابلس.

وذكرت إدارة العلاقات العامة والإعلام في الشرطة، بانه ضمن إجراءات شرطة المحافظة الاحترازية والوقائية لتطبيق حالة الطوارئ وحماية للمواطنين ولأبنائهم وحفاظاً على صحتهم وصحة ذويهم وصحة المجتمع قامت الشرطةبتشديد إجراءاتها في المحافظة وضبطت 67 مركبة وأغلقت 52 محلاً تجارياً واحضرت 27 شخصاً لم يلتزموا بحالة الطوارئ من ضمنهم صاحب مقهى و حلاق .



وأوضحت ان الشرطة باشرت إجراءاتها القانونية والإدارية بحق اصحاب المركبات والمحلات والأشخاص الذين خالفوا حالة الطوارئ حسب الأصول.