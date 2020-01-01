  1. الرئيسية
  2. شؤون عربية ودولية

ترامب يرفض “إضاعة الوقت” بعقد مؤتمرات صحافية حول “كورونا”

الأحد 26 أبريل 2020 12:24 م / بتوقيت القدس +2GMT
ترامب يرفض “إضاعة الوقت” بعقد مؤتمرات صحافية حول “كورونا”


واشنطن / وكالات /

– كتب الرئيس الأميركي دونالد ترامب السبت على تويتر أن مؤتمراته الصحافية اليومية حول فيروس كورونا المستجد لا تستحق بأن يسخر لها وقتا، بعد يومين على الجدل الذي أثاره في العالم لدى اقتراحه حقن الجسم بمواد معقمة لمكافحة كوفيد-19.
وكتب الرئيس الجمهوري “ما النفع من عقد مؤتمرات صحافية في البيت الأبيض حين يكون كل ما تقوم به وسائل الإعلام الموجهة هو طرح أسئلة عدائية وترفض لاحقا نقل الوقائع بدقة”.
وتابع “يسجلون متابعة قياسية من الجمهور ولا يحصل الشعب الأميركي سوى على أخبار كاذبة. الأمر لا يستحق العناء ولا إضاعة الوقت!”.
ويبدو أن تصريحات ترامب تؤكد معلومات لوسائل الإعلام الأميركية مفادها أنه ينوي بسبب استيائه من الأسئلة حول طريقته لمعالجة الأزمة الصحية، وقف مؤتمراته الصحافية التي تنقلها قنوات تلفزيونية وتستمر أحيانا أكثر من ساعتين.
وكان رئيس الولايات المتحدة، البلد الأكثر تضررا من وباء كوفيد-19 مع أكثر من 53 ألف وفاة، أثار الخميس استغرابا خلال أحد مؤتمراته الصحافية.
وأعلن “أرى أن المعقمات تقضي عليه (فيروس كورونا) في دقيقة. دقيقة واحدة. هل من طريقة للقيام بشيء مماثل مع حقنة (في الجسم)؟”.
الا ان الرئيس حاول التقليل من شأن تصريحاته وأكد الجمعة انه كان يتحدث “بسخرية” عن هذه المسألة.
ومساء الجمعة أنهى مؤتمره الصحافي بعد 20 دقيقة ورفض الإجابة على أي سؤال.
والسبت لم يعقد البيت الأبيض أي مؤتمر صحافي بعد أن نظم 50 مؤتمرا صحافيا خلال شهرين.
واستخدم ترامب الذي ينوي الترشح لولاية رئاسة ثانية في تشرين الثاني/نوفمبر، هذه المؤتمرات للتباهي بالسياسات التي تنتهجها إدارته ورفض الانتقادات، مهاجماً الصين والديموقراطيين والصحافيين الأميركيين.

#ترامب #كورونا #مؤتمرات صحفية #معقمات

الأكثر قراءة اليوم

"الأوقاف بغزة" تصدر تعميماً لجميع المؤذنين بشأن أذان الفجر الأول

من هو الشخص الذي استطاع فرض الحظر الكلي على "إسرائيل".. وما علاقته بنتنياهو؟

بتهمة التعاون مع الامن.."داعش" يحرق مواطنا وهو حي في سيناء

فؤاد : مخصصات "الشعبية" حق لها وقرار الرئيس عباس "ظالم وفردي"

شاهد..11 إصابة جديدة بفيروس "كورونا" في فلسطين خلال الـ24 ساعة الماضية

هجوم حاد على مسلسل "أم هارون الكويتي" في أول أيام عرضه: جريمة تاريخية

لهذا السبب.. ليتسمان يقرر ترك منصب وزير الصحة الإسرائيلي

الأخبار الرئيسية

تفاصيل القانون الضامن لمسألة التناوب بين نتنياهو وغانتس

تقدير إسرائيلي : كورونا تسرع بإبرام صفقة تبادل أسرى مع حماس

غالبية الفلسطينيين يؤيدون العمل المسلح .. والاحتلال يراقب

أمر قضائي إسرائيلي بتجميد 450 مليون شيكل من أموال السلطة

البلوك

غزة: 13.68 مليون دولار خسائر الصناعات الإنشائية خلال ثلاثة أشهر