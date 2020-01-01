البطولة العربية للشدو : حسن صبحي ونورا ابو ناب يحصلان على المركزين الثالث والسابع

القدس المحتلة / سما /

اعلن رئيس الاتحاد الفلسطيني للكيك بوكسينغ المشرف على البطولة العربية للشدو سمير عثامنة ، حصول نادي الروك المقدسي على مركز متقدم بالبطولة من خلال اللاعبين حسن صبحي الحاصل على المركز الثالث ونورة ابو ناب مركز السابع، من بين قرابة ستمائة مشارك بالبطولة يمثلون ١٥ دولة.

وتجدر الاشارة انه يشرف على تدريب رياضة الكيك بوكسينغ في نادي الروك المدرب الدولي خالد عليان.

من ناحيته أشاد المدير الاداري لنادي الروك المدرب الدولي ثائر الجعبري بانجاز ابناء النادي حسن صبحي ونورا ابو ناب، ووجه الجعبري الشكر والاشادة للاتحاد العربي والمشرف على هذه البطولة المدرب الدولي سمير عثامنة ومدرب نادي الروك صاحب الانجازات الدولية خالد عليان، وهنأ الابطال المشاركين من نادي الروك ومن جميع انحاء العالم، متمنيا السلامة والصحة لجميع الرياضيين في ظل جائحة كورونا.

وأكد عثامنة انه وبعد اسدال الستار على البطولة العربية الاولى للشدو كيك بوكسينغ لفئة الكبار عبر المنصات الالكترونية بمشاركة 593 لاعبا ولاعبة يمثلون 15 دولة عربية . حيث جاءت مشاركة الاتحاد الفلسطيني للكيك بوكسينغ بحصول اللاعب حسن صبحي بالمركز الثالث من بين مشاركة 546 لاعب ، بينما حصلت اللاعبة نورا ابو ناب على المركز السابع من بين مشاركة 47 لاعبة