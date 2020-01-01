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"3" مرشحين لتولي تدريب نماء

الأحد 26 أبريل 2020 12:02 م / بتوقيت القدس +2GMT
"3" مرشحين لتولي تدريب نماء


غزة / سما /

كشفت تقارير صحافية محلية, عن المرشحين لتدريب فريق نماء في الموسم الكروي المقبل, خلفا للمستقيل علاء علوان.

وأكدت التقارير أن الثلاثي خالد كويك, ومحمود المزين, وحمادة شبير, أبرز المرشحين لتولي منصب المدير الفني في نادي نماء.

وبيّنت أن الاتفاق مع المدرب الجديد سيكون خلال الأيام القريبة المقبلة, تمهيدا لقيادة الفريق في كأس غزة, حال استئناف النشاط الرياضي.

يشار إلى أن علوان حقق نتائج جيدة مع نماء هذا الموسم, سواء في دوري الأولى, أو كأس غزة, الذي وصل فيه الفريق لدور الثمانية, وسيواجه شباب خانيونس.

#نادي نماء

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