آرسنال يتحدى كورونا ويعلن عودته للتدريبات

وكالات / سما /

أعلن آرسنال عن عودة لاعبيه لمزاولة التدريبات الجماعية ابتداءً من يوم الاثنين المقبل في خطوة تهدف إلى الافتتاح الجزئي للنشاط الكروي في بريطانيا بعد تفشي جائحة كورونا.

وأشارت التقارير الصحفية، إلى أن عجلة الدوري الإنجليزي ستعود للدوران في شهر يونيو القادم، حيث من المتوقع أن تقام المباريات خلف الأبواب الموصدة، مع إجراء الفحوصات لجميع اللاعبين.

وقال آرسنال إنه سيسمح للاعبيه بالعودة إلى مركز التدريبات اعتباراً من الأسبوع المقبل، مشدداً على أنه يحترم التوجيهات الصحية الهادفة إلى مكافحة تفشي فيروس كورونا المستجد بما فيها التباعد الاجتماعي.

وأشار المتحدث الرسمي باسم آرسنال في تصريحات أدلى بها لصحيفة (جارديان) البريطانية: “سيُسمح للاعبين بالعودة للتدرب في ملعب التدريبات، وفقاً لقوانين صارمة، تمنع التواصل الاجتماعي، وتلزم بتنقل اللاعبين وقيامهم بالتدريبات بشكل فردي”.

وأضاف: “جميع مباني كوليني (ملعب التدريبات) سوف تكون مغلقة، سينتقل اللاعبون إلى التدريبات بمفردهم وسيقومون بالتدريبات الفردية ومن ثم يعودون إلى المنزل بصورة طبيعية”.

وقد تكون خطوة آرسنال، مشجعة لبقية الأندية الإنجليزية من أجل العودة مرة أخرى إلى التدريبات على الطريقة الألمانية، ففرق البوندسليجا أخذت خطوات تدريجية بداية من التدرب في مجموعات صغيرة ثم التدريب الجماعي التقليدي.